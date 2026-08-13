Ajax, perşembe akşamı Shelbourne FC ile karşı karşıya gelirken maçın daha erken bölümünde birçok Ajax taraftarı X’te paylaşım yaptı. Taraftarlar, Shelbourne kalecisi Eddie Beach’in formasının Ajax’ın formasına fazlasıyla benzemesinden rahatsız oldu.

Ajax, Dublin’deki maça açık mavi olan üçüncü formasıyla çıktı. Shelbourne’un kalecisi Beach ise nane yeşili bir forma giyiyor. Ajax taraftarlarının dikkat çektiği üzere bu iki renk birbirine oldukça benziyor.

X’te bir kullanıcı, “Ev sahibi takımın kalecisinin formasıyla Ajax’ın deplasman forması ne kadar da kullanışlı” diye yazdı. Bir başka kullanıcı ise “Shelbourne kalecisi neden Ajax formasının renkleriyle oynuyor?” diye sordu.

Bir başka kişi de şu paylaşımı yaptı: “Rakibin de mavi giydiği bir maçta kalecinin mavi olması ne kadar kullanışlı.”

Ajax ile Shelbourne, Dublin’de TSİ 20.45’te başlayan maçta karşı karşıya geldi. İlk maç geçen hafta Ajax’ın 3-1 üstünlüğüyle sona ermişti.

Bu iki ayaklı eşleşmenin galibi, Konferans Ligi play-off turuna yükselecek. Bu maçlar gelecek perşembe ve ondan sonraki perşembe oynanacak.

Play-off turundaki rakip ise FC Sion ile FC Noah arasındaki eşleşmenin galibi olacak. Bu takımlar da perşembe akşamı karşı karşıya geliyor. İlk maç geçen hafta 2-2 sona ermişti.