Viktor Tsygankov, perşembe akşamı Ajax taraftarlarının sert eleştirilerine hedef oluyor. Ukraynalı sağ kanat oyuncusu, Ajax'ın devre arasına 1-0 geride girdiği Hajduk Split ile oynanan Konferans Ligi maçında beklentilerin oldukça altında kalıyor. Ajax Showtime ve Voetbalzone sitelerinde hücum oyuncusu sert biçimde eleştirilirken bazı taraftarlar şimdiden onu hatalı bir transfer olarak görüyor.

Ajax, Hırvatistan'da oldukça zorlanıyor ve neredeyse hiç tehlike yaratamıyor. Tolu Arokodare sekizinci dakikada çok iyi bir fırsat yakalasa da fazla oyalanıyor. 37. dakikada ise Jofre Torrents topu kaybedince ve Davy Klaassen müdahale edemeyince Abdulia Sanyang sert ve yerden bir şutla ev sahibi ekibi öne geçiriyor: 1-0.

Ajax'ta işler hiç yolunda gitmiyor. Taraftarların eleştirilerinin odağında ise Tsygankov var. Taraftarlar, Ukraynalı oyuncunun Míchel Sánchez'in takımına ne kattığını sorguluyor. Rob, Ajax Showtime sitesinde "Bence Tsygankov da hatalı transferlerden biri. Gerçekten Ajax seviyesine hiç uygun olmayan bir oyuncu. Evet, bunu şimdiden görebiliyorum" diye yazıyor. Grouster da benzer bir sonuca varıyor: "Tsygankov'u rahatlıkla 'hatalı transferler' başlığı altına koyabilirim."

Ajax Showtime sitesinin diğer ziyaretçileri de sağ kanat oyuncusu hakkındaki kararlarını çoktan vermiş. Bir taraftar, "Míchel'e göre Bounida sağ kanat oyuncusu olmayabilir ama Tsygankov'dan daha kötü olması neredeyse imkânsız" diyor. Bir başkası da sağ kanatta farklı bir oyuncunun kullanılmasını istiyor: "Bütün gün Leonardo'yu konuşuyoruz ama şey, Tsygankov? Sağa Ouazane'ı, olmadı Edvardsen'i koyun. Ne kadar da hayal kırıklığı yaratıyor."

Rob bir adım daha ileri giderek hücum oyuncusunu eski bir Ajaxlıyla karşılaştırıyor: "Bana Rommedahl'ın kötü bir versiyonunu hatırlatıyor."

Voetbalzone sitesinde de Tsygankov'un performansı en az aynı ölçüde şaşkınlıkla karşılanıyor. JackCharlton, "Bu sağ kanat oyuncusunu Allah aşkına nereden bulmuşlar? Sanki bugün ilk kez futbol sahasına çıkmış gibi" diye yakınıyor. Bir başkası da sert bir değerlendirmede bulunuyor: "Tsygankov Ajax oyuncusu olamaz, değil mi? İşlenmemiş bir yarış atı!"

Hayal kırıklığı o kadar büyük ki bazı taraftarlar, fiziksel sorunları nedeniyle Hırvatistan'da bulunmayan Steven Berghuis'i özlemeye başlıyor. Bir taraftar VZ sitesinde "Tsygankov'un oyununu görünce neredeyse Berghuis'i özlüyorum" diye yazıyor.