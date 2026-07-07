Ajax taraftarları, Steur'un ayrılışından tek bir kişiyi sorumlu tutuyor

Sean Steur’un Newcastle United’a yapılacak transferi, Ajax taraftarları arasında konuşulmaya başlandı. Algemeen Dagblad gazetesine göre Ajax, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için bonuslar dahil olmak üzere 27 milyon euroya kadar çıkabilecek bir meblağ alacak. Ajax Showtime’da taraftarlar bu habere yoğun bir şekilde tepki gösteriyor.

Birçok taraftar, kulübün kendi altyapısından yetişen bir oyuncunun ayrılmasını üzücü bulsa da, Ajax’ın bu meblağı kaçırmasının imkansız olduğu düşüncesi ağır basıyor. Özellikle de Steur’un, daha önceki taahhütlere rağmen 2028 ortasında sona erecek sözleşmesini uzatmak istememesi nedeniyle, birçok taraftar kulübün akıllıca davrandığını düşünüyor.

Taraftarlar transfer ücretinden oldukça etkilenmiş durumda. “27 milyon… çılgınca. Bu parayla kadromuzu daha da güçlendirebiliriz ve muhtemelen bu, gelecekte büyük isimlerin transferini kolaylaştıracaktır.” Bir başkası ise inanamayan bir tavırla şöyle diyor: “27 milyon, Steur için iyi bir rakam! Bu transfer çok tuhaf.”

Birçok taraftar, elde edilen gelirin kadroyu güçlendirmek için hemen kullanılması gerektiğini vurguluyor. Bir taraftar, Steur’un kalmasını tercih ederdi, ancak bunun avantajlarını da görüyor. "Öte yandan, bu transfer Godts’ı takımda tutabilmeyi ve 6 ile 9 numaralı pozisyonlar gibi kritik noktalarda kadroyu daha da güçlendirebilmeyi sağlıyorsa, bu fırsatı kaçırmamak gerekir. Hele de Steur’un sözleşmesini uzatmak istemediğini düşünürsek."

Başka bir taraftar da Ajax’ın fazla seçeneği olmadığını düşünüyor. “Bu, sözleşme uzatması gerçekleşmeyen 18 yaşındaki bir yetenek için bir Hollanda kulübü açısından elbette reddedilemeyecek bir meblağ.” Birçok taraftar, kulübün bu parayı şimdi yeni bir defansif orta saha oyuncusu ve bir forvet transfer etmek için kullanmasını umuyor.

Aynı zamanda, Steur’un kendi attığı bu adımla ilgili de pek çok şüphe var. “Steur, Premier Lig’de canlı canlı yutulacak. Ne aptalca bir seçim!” diye yazıyor bir taraftar. Bir başkası ise Steur’un “henüz hiç olgunlaşmadığını” belirtiyor. Bir başka taraftar ise orta saha oyuncusunun İngiltere’de başarılı olamayacağını öngörerek şöyle yazıyor: “Ondan bir daha haber almayacağız. Sonunda Türkiye’ye ya da Yunanistan’a gidecek.”

Ajax taraftarları Steur’un babasını eleştiriyor

Ajax ile Steur arasındaki sözleşme görüşmeleri son aylarda uzadıkça uzadı. Orta saha oyuncusunun çevresindeki kişiler, özellikle de babası, anlaşmanın sağlanamamasında önemli bir rol oynamış olduğu iddia ediliyor. Ajax taraftarları bu nedenle Steur'un babasını eleştiriyor.

Bir taraftar şöyle yazıyor: "Steur şimdilik Premier Lig'de boğuluyor. Transferi düşünmeden önce Ajax'ta takımın belkemiği haline gelmesi gerekirdi. Steur'un babası da bu işin içinde parmağı vardır herhalde. Paranın, oğlunun sportif hedeflerinden daha önemli olduğu zamanlar..."

Başka bir taraftar ise daha da sert bir dille “para düşkünü baba Steur”dan bahsederken, üçüncüsü ise Ajax’ın, kendi ifadesiyle “baba Steur’la ilgili saçmalıklardan kurtulduğu” için özellikle memnun olduğunu belirtiyor.