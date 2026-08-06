Ajax taraftarlarında flaş transfer Marcos Leonardo’ya dair endişeler artıyor. Al-Hilal’den yaklaşık yirmi milyon euroya transfer edilen büyük yatırım, Shelbourne FC karşısında üç net fırsat yakaladı ancak her seferinde yakın mesafeden topu açık farkla auta gönderdi ve bu nedenle taraftarlar üzerinde son derece talihsiz bir izlenim bıraktı.

Leonardo ilk fırsatını 65. dakikada Jorthy Mokio’nun savunma arkasına gönderdiği pozisyonda yakaladı, ancak dönerek yaptığı vuruş kalenin yanından uzaklaştı. Sekiz dakika sonra bu kez ilk maçına çıkan Julian Brandt’ın şık pasıyla bomboş kaldı, fakat yine yakın mesafeden topu auta yolladı. Leonardo maçın sonlarına doğru farkı yeniden üç gole çıkarma şansı da buldu, ancak bir kez daha kaleyi tutturamadı.

X’te birçok Ajax taraftarı, Leonardo’nun bu fırsatları harcama biçimi karşısında şaşkına döndü. Bir taraftar, “Bu Leonardo gerçekten futbolcu mu?” diye sordu. Bir başka taraftar ise, “Bence Leonardo’nun kardeşini Ajax’a satmışlar. O kadar dağınık ki; bu kadar milyon euroluk adam bu olamaz” diye yazdı.

Diğer yorumlar da pek iç açıcı değildi. Bir izleyici, “Leonardo gerçekten hiçbir şey yapamıyor” sonucuna varırken, başka bir taraftar, “Leonardo’nun iki resmi maçta en az altı yüzde yüzlük pozisyon kaçırdığını gördüm. Şimdiden hatalı transfer gibi duruyor” dedi. Bir başka kullanıcı ise daha da sert konuştu: “Leonardo’ya yirmi milyon verdiler ama adam şut bile çekemiyor.”

Özellikle de Leonardo’nun birden fazla kez yakın mesafeden topu belirgin şekilde auta göndermesi, taraftarları endişelendiriyor. Bir yorumda, “Bence hâlâ ayakkabı kutularıyla oynuyor, bu ne kadar kötü böyle” denildi, bir taraftar ise Ajax’ın muhtemelen “Leonardo’nun bir replikasını” satın aldığını esprili şekilde yazdı. Bir başka taraftar da son derece yıkıcıydı: “Bana bunun Leonardo’nun futbola başladığı ilk sezon olduğunu söylersen anında inanırım. Şu ana kadar gerçekten hiçbir şey yapamıyor.”

Ancak X’te forvetin daha fazla zaman hak ettiğini düşünen taraftarlar da var. Bir taraftar, “Leonardo’ya biraz kredi verin, takıma alışması için zamana ihtiyacı var” diye yazarken, bir başkası toplardan birinin ona rahatsız edici şekilde ve yarım adım arkasına doğru oynandığını vurguladı. Bir başka taraftar da sabırlı kalmaya çalıştı: “Leonardo’yu savunmaya devam etmek istiyorum ama hadi artık... bir noktada gol atması gerekiyor.”

Ajax Showtime’daki yorumlarda da bitiricilikteki yetersizlik karşısında şaşkınlık ağır basıyor. Bir taraftar, “Leonardo’nun kesinlikle ritim eksiği var ama sol ayağıyla hiçbir topa tam vuramadı. Nasıl yani?” diye sorarken, başka bir taraftar, “Her şutta topa tamamen yanlış vuruyor” diye yazdı. Üçüncü bir kişi ise acı bir espriyle yetindi: “O Leonardo’nun hâlâ garantisi var mı?”