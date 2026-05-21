Ajax taraftarları öfkeli ve kendi oyuncularının ayrılmasını istiyor: "Sabotajcı!"

Ajax, Avrupa kupalarına katılma hakkı için oynanan play-off yarı finalinde FC Groningen karşısında 1-0 önde devreye girdi. Amsterdam ekibi, Davy Klaassen'in hak ettiği ilk golü attığı harika bir ilk yarı sergiledi. Ancak taraftarlar arasında en çok konuşulan isim Wout Weghorst oldu. Forvet, birçok büyük fırsatı kaçırdı ve taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu.

García'nın takımı, son haftaların belki de en iyi ilk yarılarından birini oynadı. Ajax, FC Utrecht ve sc Heerenveen maçlarına göre daha akıcı bir oyun sergiledi, fırsatlar yarattı ve ayrıca Mika Godts'un golü ile daha sonra Weghorst'un golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Klaassen sayesinde hak edilen üstünlük yine de skorborda yazıldı.

Yine de Weghorst, soyunma odasına oldukça tatminsiz bir hisle gitmiştir. 27. dakikada Godts, forveti kale önünde tamamen boş pozisyona soktu, ancak Weghorst şutunu çok geç çektiği için şutu bloke edildi. İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce yine mükemmel bir fırsat yakaladı. Godts'un muhteşem pasının ardından Anton Gaaei topu ona hazır bir şekilde bıraktı, ancak Etienne Vaessen ile karşı karşıya kalan Weghorst, topu doğrudan kaleciye attı.

ESPN'de de Weghorst'un performansı eleştirel bir şekilde tartışıldı. Analist Marciano Vink, kontratakta birkaç olumlu an gördü, ancak Ajax forvetinden pek etkilenmedi. "Kontratakta birkaç kez iyi bir pas aldı ve iyi hareket etti, ancak bu tür anlar... sen forvetsin ve bu senin işin. Ceza sahasında hızlı hareket etmelisin ve bu tür fırsatları gole çevirmelisin."

Vink daha sonra Weghorst'un bu sezonki düşük verimliliğine dikkat çekiyor. "Henüz sekiz gol attı ve bunun nedeni bu. Bazen çok uzun sürüyor ve burada zekâsını kullanamıyor. Vaessen'in hızlı çıktığını ve kaleyi daralttığını biliyorsun. O zaman böyle bir topu üstünden çelmelemelisin ya da iç tarafla orta yükseklikte bitirmelisin."

Ajax Showtime'da da ortalık karışıyor. "Weghorst gerçek bir sabotajcı," diye yazıyor biri. Bir başkası daha da net: "Lütfen Weghorst'u soyunma odasında bırakın, umarım o zaman Amsterdam'dan da çabucak gider, ne dram bu adam."

Diğer taraftarlar da forveti esirgemiyor. "Wout'u hemen oyundan almalısınız. Çünkü bu gerçekten kabul edilemez!!" diye yazıyor biri. "Weghorst'u bırakın artık. Cidden, ne kadar kötü, normal değil," diyor biri, bir diğeri ise şu sonuca varıyor: "Weghorst sadece utanç verici."

Başka bir taraftar ise bu hayal kırıklığını, artık çok anlamlı hale gelen takma adla özetliyor: "Ve tabii ki, yine Wout Wegkans."

"Kasper Dolberg olsaydı, çoktan 3-0 önde olurdunuz," diyor bir taraftar. "Bu tam da Dolberg için bir maç," diyor bir Ajax taraftarı, Dirk ise şöyle diyor: "Dolberg'i oyuna sokun ve on bir kişiyle oynayın."