Dusan Tadic, cumartesi günü Johan Cruijff ArenA’ya dönüşünde sıcak bir karşılama gördü. NEC’in hücum oyuncusu, cumartesi akşamı ‘karısı’ ile karşı karşıya gelecek.

NEC oyuncuları ısınma için sahaya çıktığında, uzun tribünde pankart açıldı. Pankartta şu ifadeler yer aldı: ‘Bir zamanlar kaptanımızdın, her zaman bizden biri olarak kalacaksın.’

Tadic için tezahüratlar yapıldı ve o da taraftarlara alkışla karşılık verdi. Sırp oyuncu ayrıca onlardan bazılarıyla fotoğraf çektirmek için de biraz zaman ayırdı.

Tadic, cuma günü Ajax’ın kendisi için ne kadar anlam taşıdığını bir kez daha doğruladı. "Ajax’a karşı NEC formasıyla gol atarsam, bu kariyerimin en sadist golü olur" dedi NU.nl’e.

Amsterdam’a dönüş ihtimalini ise kesinlikle dışlamıyor: "Ajax benim eski karım mı? Hayır, Ajax hâlâ benim karım. Bu sezon için henüz çok erkendi ama bir gün teknik direktör olarak Ajax’a dönmek istiyorum."

Tadic, 2018 yazında Southampton’dan Ajax’a transfer oldu ve Amsterdam’da bir ikona dönüştü. Şu anda 37 yaşında olan Sırp oyuncu, Ajax formasıyla 241 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 105 gol, 112 asist üretti.

Ajax’ta Tadic üç kez lig şampiyonluğu, iki Hollanda Kupası ve bir Johan Cruijff Kupası kazandı. Ayrıca 2018/19 sezonunda 28 golle Eredivisie’de gol kralı oldu ve yine 2018/19 sezonunda Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaştı.



