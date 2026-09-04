Ajax taraftarları, Mokio’nun Konferans Ligi kayıt listesinde yer almaması nedeniyle endişeli: işin aslı bu

Ajax’ın Konferans Ligi lig aşaması için oyuncu listesinin yayımlandığı UEFA internet sitesinde Jorthy Mokio yer almıyor. Orta saha oyuncusu başlangıçta A listesinde bulunuyordu, ancak cuma günü ortaya çıktığı üzere, iddialara göre B listesi oyuncusu konumunda.

Belli bir tarihten önce doğan ve en az iki yıldır bir kulübe bağlı olan bir oyuncu, B listesine yazılabiliyor. Birçok durumda altyapı oyuncuları, A listesinde olası yeni oyunculara yer açmak amacıyla yedek listeye konuluyor.

29 Şubat 2008’de Genk’te doğan Mokio henüz B listesinde yer almıyor, ancak Ajax onu önümüzdeki haftalarda bu listeye ekleyebilir.

Belçikalı orta saha oyuncusu 2024 ortasından bu yana Ajax’a bağlı bulunuyor ve şu anda iki yıldır Ajax için forma giydiği dikkate alındığında, ancak bu yaz A listesinden B listesine geçirilebiliyor.

B listesi esas olarak kulübün kendi altyapısından çıkan oyuncular için предназначен. Burada 2005 veya sonrasında doğan ve en az iki yıldır bir kulübe bağlı olan oyuncular yer alıyor. Ajax, Konferans Ligi’ndeki açılış maçı olan ve 15 Ekim’de Hajduk Split deplasmanında oynanacak karşılaşmadan bir gün önce B listesini sunabilir. UEFA kurallarına göre kulüpler B listesine sınırsız sayıda oyuncu ekleyebiliyor.

A listesine en fazla 25 oyuncu yazılabiliyor. Bu liste UEFA’ya en geç 2 Eylül Çarşamba günü saat 23.59’a kadar sunulabiliyordu. Bu listede, 15 ile 21 yaşları arasında Ajax’ta en az üç sezon sözleşmeli olarak bulunmuş oyuncular olarak tanımlanan en az sekiz sözde ‘yerel yetişmiş oyuncu’ yer almak zorunda.

Yeni transferler Thilo Kehrer, Viktor Tsygankov, Diego Pugno ve Simon Adingra A listesinde yer alıyor. Dolayısıyla bu oyuncular Ajax’ın Konferans Ligi maçlarında oynama hakkına sahip.

Ajax’ın Konferans Ligi lig aşaması oyuncu listesi (yanında * bulunan oyuncular B listesindedir)

Kaleci: Marc-André ter Stegen, Joeri Heerkens, Maarten Paes, Paul Reverson*, Aymean El Hani*

Savunma: Lucas Rosa, Anton Gaaei, Owen Wijndal, Caio Henrique, Youri Baas, Daley Blind, Jofre Torrents, Aaron Bouwman, Dies Janse, Abdoulaye Camara, Jinairo Johnson*, Luca Messori*

Orta saha: Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Oscar Gloukh, Davy Klaassen, Jano Monserrate, Rayane Bounida, Mark Verkuijl, Mylo van der Lans, Tijn Peters, Damian van der Vaart, Avery Appiah, Mohamed Abdalla*, Abdellah Ouazane*

Hücum: Simon Adingra, Kasper Dolberg, Viktor Tsygankov, Oliver Edvardsen, Steven Berghuis, Marcos Leonardo, Diego Pugno, Emre Ünüvar, Pharell Nash, Tolu Arokodare.