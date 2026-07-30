Oscar Gloukh, Ajax'ın FK Vojvodina ile oynadığı maçın ilk yarısında Ajax Showtime okurları tarafından sert şekilde eleştirildi. Pek çok taraftara göre orta saha oyuncusu fazla dağınık oynuyor, çok sık zor olanı tercih ediyor ve Amsterdam ekibinde yine ikna edici bir performans ortaya koyamıyor.

Ajax ilk yarıda oyunun kontrolünü neredeyse tamamen elinde tuttu ve başta Kasper Dolberg, Davy Klaassen ile Mika Godts üzerinden önemli fırsatlar yarattı. Godts, şık bir aşırtma vuruşla hatta direğe de takıldı, ancak Vojvodina ilk büyük fırsatında köşe vuruşundan Crnomarkovic ile golü buldu: 0-1. Sırp ekibi bu üstünlüğü uzun süre koruyamadı, çünkü ilk yarının uzatma dakikalarında Youri Regeer'in topu kafayla arka direğe doğru aşırmasının ardından Klaassen kafayla 1-1'i kaydetti. İlk yarı da bu skorla sona erdi.

Ajax taraftarları arasında memnuniyetsizlik hakim. Özellikle Gloukh, yorumlarda sert eleştirilerin hedefi oluyor. Bir taraftar Ajax Showtime'da, “Gloukh Ajax'ta gerçekten tutmayacak. Bu hiç uymuyor” diye yazarken, bir başkası ise “Karar verme hızı ve oyun zekâsı 0” ifadelerini kullandı.

Pasları ve top kontrolü de eleştiriliyor. Bir yorumda, “Gloukh'un pasları bazen gerçekten şoke edici” denilirken, başka bir taraftar da onu yine “bir dribling fazla yapması” nedeniyle eleştiriyor. İlk kontrolü ve topla yaptığı tercihler de sık sık hedef alınıyor.

Taraftarların bir bölümü ise bir adım daha ileri giderek İsrailli oyuncunun ayrılığı için açık açık çağrıda bulunuyor. Bir taraftar, “Gloukh'u gerçekten satmayı denemelisin” diye yazarken, diğerleri de “Gloukh gönderilmeli!”, “Ben Gloukh hayranı değilim, satışa çıkarılsın” ve “Bu akşamdan sonra Oscar, Jordi'nin vitrininde üzerinde kocaman bir kurdeleyle en önde duruyor” yorumlarını yaptı.

Dolberg de yakaladığı çeşitli fırsatları değerlendiremeyerek bu kötü gidişattan payını alıyor. Bir taraftar, “Aman Tanrım Dolberg, daha kaç fırsata ihtiyacın var?” diye sorarken, bir diğeri sert bir yorumla, “Dolberg bizde gerçekten bitmiş” dedi.

Daley Blind hakkında ise yorumlar neredeyse tamamen olumlu. Tecrübeli oyuncu, pozisyon bilgisi ve oyun kurma özellikleri nedeniyle övgü alıyor: İki taraftar, “Blind pozisyon alma konusunda gerçekten çok zeki” ve “Oyun kurulumunda ne büyük rahatlık” diye yazdı.

Rosa da taraftarlardan büyük takdir görüyor. İsabetli pasları ve hücuma verdiği katkı dikkat çekerken, “Rosa her seferinde inanılmaz net paslar veriyor, harika!” ve “Rosa bugün adeta içindeki Dani Alves'i bulmuş” gibi yorumlar öne çıkıyor.

Youri Regeer içinse hava çok daha olumsuz. Orta saha oyuncusunun oyunda görünmediği ve tempoyu düşürdüğü düşünülüyor: “Regeer de hâlâ oynuyor mu?” ve “Bütün tempoyu düşürüyor, geriden oyun kurulumunda kendini fazla göstermiyor ve sürekli yana oynuyor” şeklindeki iki yorum dikkat çekiyor.