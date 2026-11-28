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De Klassieker'in 202. randevusuna yalnızca bir gece kaldı. Feyenoord ve Ajax oyuncuları, gelenek olduğu üzere maçtan bir gün önce, cumartesi günü taraftarlarından coşkulu destek gördü.

Pazar günü De Klassieker'e ev sahipliği yapacak Rotterdam'da binlerce taraftar Varkenoord'daydı. Şarkılar ve yanan meşaleler eşliğinde, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un zor günler geçiren takımına yüksek sesle destek verdiler. Antrenmanın sonlarına doğru taraftarlar ve kadrodaki oyuncular da bir araya geldi.

De Klassieker, Feyenoord için özellikle bu yıl sıradan bir De Klassieker'den çok daha fazlası. Takımın son galibiyeti 17 Ekim'e kadar uzanıyor. Ardından oynadığı üç maç berabere biterken son dört karşılaşmasının tamamı yenilgiyle sonuçlandı.

Ajax ile arasındaki fark şu anda üç puan. Ezeli rakibine karşı alınacak bir yenilgi, sezon sonunda Feyenoord için ağır sonuçlar doğurabilir. Öte yandan galibiyet, puan tablosunda başkent ekibiyle aynı puana ulaşmasına ve yeniden moral bulmasına yetecek.

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De Toekomst'ta da tutkulu taraftarların sesi yükseldi. Teknik direktör Míchel Sánchez'in takımı hafif bir antrenman yaparken taraftarlar arka planda Bobby Haarms tribününde zıplayarak destek verdi.

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Takımdaki atmosferin çok iyi olduğu görülüyor. Tolu Arokodare'nin teknik direktörüne sıkıca sarıldığı bir anda İspanyol çalıştırıcının yüzünde geniş bir gülümseme beliriyor.

Günün en kötü anı ise savaşa gönderme yapan pankarttı. Üzerinde, Rotterdam'ın silüeti ve birkaç bombardıman uçağı görselinin altında 'bloody Sunday' yazıyordu. Pankart, 14 Mayıs 1940'ta Rotterdam'ın bombalanmasına gönderme yapıyordu. Daha sonra Feyenoord taraftarlarının da uygunsuz davranışlarda bulunduğu ortaya çıktı.

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Ajax, son sekiz maçının tam yedisini kazandı. Hafta içinde FC Thun'u etkileyici bir performansla mağlup etti. Rayane Bounida ve eski Feyenoordlu Steven Berghuis'in olağanüstü gollerinin de katkısıyla maç 4-0 sona erdi.

Feyenoord'un muhtemel ilk 11'ini okumak için buraya tıklayın. Ajax'ın muhtemel ilk 11'ine ise buradan ulaşabilirsiniz.