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Ajax ile Feyenoord arasındaki derbinin 202. randevusuna bir gece kaldı. İki takımın oyuncuları, maçtan bir gün önce cumartesi günü taraftarlarınca geleneksel olarak coşkuyla desteklendi.

Pazar günkü derbinin oynanacağı Rotterdam'daki Varkenoord'da binlerce taraftar vardı. Taraftarlar, tezahüratlar ve yanan meşalelerle teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kötü gidişattaki takımına coşkuyla destek verdi. Antrenmanın sonlarına doğru taraftarlarla kadro oyuncuları da bir araya geldi.

Feyenoord için bu yılki derbi, bir derbiden çok daha fazlası. Takım son galibiyetini 17 Ekim'de aldı. Sonraki üç maç berabere biterken, son dört karşılaşmanın tamamı yenilgiyle sonuçlandı.

Feyenoord şu anda Ajax'ın üç puan gerisinde ve ezeli rakibi karşısında alınacak bir yenilgi, sezon sonunda ağır sonuçlar doğurabilir. Öte yandan galibiyet, puan tablosunda başkent temsilcisiyle aynı puana ulaşmak ve iyi hissi yeniden kazanmak için yeterli olacak.

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De Toekomst'ta da fanatik taraftarların sesi duyuluyordu. Teknik direktör Míchel Sánchez'in kadrosu hafif bir antrenman yaparken taraftarlar arka plandaki Bobby Haarms tribününde zıplayıp durdu.

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Kadrodaki havanın çok iyi olduğu görülüyor. Tolu Arokodare teknik direktörünü sıkıca kavrarken İspanyol çalıştırıcı da o anın tadını geniş bir gülümsemeyle çıkarıyor.

En kötü an ise savaşa gönderme yapan pankarttı. Pankartta Rotterdam silüetinin ve birkaç bombardıman uçağının altında 'Kanlı Pazar' yazısı yer alıyor. Bu, 14 Mayıs 1940'ta Rotterdam'ın bombalanmasına bir gönderme.

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Ajax son sekiz maçının yedisini kazandı. Kulüp, hafta içi FC Thun'u rahat bir galibiyetle geçti. Rayane Bounida ve eski Feyenoord oyuncusu Steven Berghuis'in muhteşem gollerinin de katkısıyla maç 4-0 bitti.

Feyenoord'un muhtemel ilk 11'ini buradan okuyabilirsiniz. Ajax'ın muhtemel ilk 11'ine ise buradan ulaşabilirsiniz.