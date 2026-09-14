Joeri Heerkens, pazartesi akşamı Jong Ajax formasıyla bir kez daha acı verici bir hata yaptı. Kaleci, Jong FC Utrecht’in açılış golünde son derece talihsiz bir görüntü sergilerken sosyal medyada da yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Üstüne üstlük Heerkens, maçın son bölümünde bir de gereksiz bir kırmızı kart gördü ve Jong Ajax sahadan 6-1 gibi ağır bir yenilgiyle ayrıldı.

On ikinci dakikada Wessel Kooy, bir serbest vuruşu Amsterdam ekibinin kalesine doğru kafayla gönderdi. Heerkens bu topu rahatlıkla çıkarabilecek gibi görünüyordu, ancak topu ellerinden kaçırdı ve meşin yuvarlağın çizgiyi geçişini izledi: 1-0.





Heerkens’in yeni hatası, geçen ay da hata yapan kaleciye yönelik Ajax taraftarlarının tepkisini bir hayli artırdı. X’te “Yine bir blunder. Ve hâlâ ilk 11’de oynatılıyor” denilirken, bir başka taraftar da şu acı sonuca vardı: “Ben burada geleceğin Ajax 1 kalecisini görmüyorum.”

Ajax Showtime platformunda da yorumlar acımasız. “Heerkens’i en iyisi geri göndersinler. Bir şey olmaz, olmayacak da” diye yazan bir taraftar olurken, bir diğeri “Daha kaç kez blunder yapabilir?” diye soruyor. Bir başka taraftar da son derece net: “Bu adam neden hâlâ ilk 11’de?”

Memnuniyetsizlik, Heerkens’in bu sezon daha önce de birkaç kez bariz hatalar yapmış olması nedeniyle daha da artıyor. Ağustos başında Jong Ajax adına FC Dordrecht karşısında Martin Vetkal’ın şutunda büyük bir yanılgı yaşayan kaleci, bundan sadece altı gün önce de A takımda FC Volendam maçında Youri Baas’ın geri pasının kendi üzerinden ağlara gidişine engel olamamıştı.

Jong Ajax’ın hiç şansı yoktu; Heerkens kırmızı gördü

İkinci yarıda da Jong Ajax savunmada kırılgan kalmayı sürdürdü, ancak Amsterdam ekibi hücumda daha iyi görüntü verdi. Jeshurun Simeon ile Gerómino Spina farkı bire indirme fırsatları yakaladı, fakat diğer tarafta Jong FC Utrecht bir kez daha Björn Menzo ile vurdu; Menzo, Heerkens’i yakın köşeden avladı: 4-0.

Daha sonra Levi Acheampong bir topu üst direğe nişanladı ve Simeon’un bir vuruşu çizgiden çıkarıldı. Ardından Emmanuel Chigozie Owen, gecedeki ikinci golünü atarak farkı daha da açtı. Diego Pugno, bitime beş dakika kala Jano Monserrate’nin hazırladığı pozisyonda Jong Ajax adına skoru değiştirse de sıkıntılar bununla bitmedi.

Heerkens, son bölümde topu bir kez daha bariz şekilde Massien Ghaddari’ye çarptırarak büyük hata yaptı ve ardından 6-1 geldi. Uzatma dakikalarının derin bölümünde kaleci, ceza sahası dışında elle oynayarak dramatik gecesini tamamladı ve kırmızı kart gördü; böylece Jong Ajax mücadeleyi 10 kişi tamamladı.







