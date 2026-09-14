Joeri Heerkens, pazartesi akşamı Jong Ajax’ta bir kez daha can yakıcı bir hata yaptı. Kaleci, Jong FC Utrecht’in açılış golünde son derece talihsiz bir görüntü verdi ve sosyal medyada yoğun eleştirilerin hedefi oldu.

12. dakikada Wessel Kooy, bir serbest vuruşu Amsterdam ekibinin kalesine doğru kafayla gönderdi. Heerkens, topu rahatlıkla çıkarabilecek gibi görünse de meşin yuvarlağı ellerinin arasından kaçırdı ve onun gol çizgisini geçtiğini gördü: 1-0.





Heerkens’in yeni hatası, geçen ay da hata yapan kalecinin, Ajax taraftarları arasında büyük yankı uyandırmasına neden oldu. X’te, “Yine bir blunder. Ve hâlâ oynamaya devam ediyor” denilirken, bir başka taraftar ise acı bir sonuca vardı: “Ben burada geleceğin Ajax A takım kalecisini görmüyorum.”

Ayrıca Ajax Showtime üzerindeki tepkiler de acımasız. “Heerkens’i en iyisi geri göndersinler. Hiçbir şey değil, hiçbir şey de olmayacak” diye yazan bir taraftarın yanında, bir diğeri de “Daha kaç kez blunder yapmasına izin verilecek?” diye soruyor. Başka bir taraftar da aynı derecede net: “Bu adam neden hâlâ ilk 11’de?”

Memnuniyetsizlik, Heerkens’in sezonun daha önceki bölümünde de birkaç kez çok bariz hatalar yapmış olması nedeniyle daha da artıyor. Ağustos başında Jong Ajax formasıyla FC Dordrecht karşısında Martin Vetkal’ın şutunda büyük bir yanılgı yaşadı; bundan yalnızca altı gün önce ise A takımda FC Volendam karşısında Youri Baas’ın geri pasının kendisine çarpıp ağlara gidişini izlemişti.

Ajax, 20 yaşındaki kaleciyi Sparta Prag’dan en fazla 3,5 milyon euro karşılığında büyük beklentilerle kadrosuna kattı. “Onana da Jong’da hatalar yapıyordu ama onda kaliteyi gerçekten görüyordun. Ben bunu Heerkens’te hiç görmüyorum” ifadesi, Ajax Showtime’daki dikkat çekici yorumlardan biri oldu.







