Ajax taraftarları bir oyuncunun performansına hayretler içinde: "Bir daha asla ilk 11'de oynamasın!"

Ajax taraftarları, Cumartesi akşamı Heracles karşısında Oscar Gloukh'un sergilediği performansa hayran kaldı. İsrailli oyuncu, oyunuyla Amsterdamlı taraftarların kalbini kazanmayı başardı.

John Heitinga'nın ayrılmasının ardından Ajax'ta kenara itilen Gloukh, Cumartesi günü Óscar García yönetiminde ilk kez Ajax'ın ilk onbirinde yer aldı.

Ajax, Almelo'da erken bir 0-1 öne geçti. Remko Pasveer gereksiz yere kalesinden çıktıktan sonra Mika Godts güzel bir vuruşla skoru açtı. Steven Berghuis bir dakika sonra skoru 0-2'ye getirdi.

Ancak sosyal medyada en çok konuşulan isim Gloukh oldu. “Gloukh iyi oynuyor, topla çok az koşuyor, çok sayıda pas atıyor ve her zaman zamanında geri dönüyor. Belki de bir şeyler değişmiştir,” yazıyor.

"Gloukh'u henüz bir kez bile topla koşarken görmedim, biraz geç oldu ama mesaj yerine ulaştı," diye yazıyor bir başkası X'te.

"Gloukh'u bir daha asla ilk 11'den çıkarmayın, topu ileriye atmaya cesaret eden ve bir adamı geçerek ileride boşluk yaratabilen harika bir oyuncu," deniyor.