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imago-sport-1085339041.jpgDeFodi Images
Bart DHanis
Çeviri:

Ajax taraftarları AZ maçının ardından bir kişiye 4 puan verdi: "Ondan tamamen bıktık!"

Ajax - Alkmaar
Ajax
Alkmaar
Eredivisie

Ajax taraftarlarının AZ maçının ardından eleştirdiği tek bir isim var: Oscar Gloukh. İsrailli oyuncu, sakatlanan Julian Brandt’ın yerine 40. dakikada oyuna girdi ancak etkili olamadı.

Gloukh, bu sezon VriendenLoterij Eredivisie’de 11 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda bir gol ve dört asist kaydetti. AZ karşısında ise hedefi tutturamadı.

Maçın sonlarına doğru Ajax daha fazla boş alan bulunca orta saha oyuncusu karşılaşmanın sonucunu belirleme fırsatı yakaladı. Özellikle 85. dakikada şutunun engellenmesi, pas bekleyen takım arkadaşı Steven Berghuis’i hayal kırıklığına uğrattı.

Ajax taraftarları da o pozisyondan hoşnut değildi. Ajax taraftarı Larry, X’te "Gloukh, gerçekten... Ajax formasını hiç daha bencil biri giydi mi? Bu kadarı da olmaz! Topu Berghuis’e ver, skor 2-0 olsun" diye yazdı.

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Indocied ise "Şu Gloukh var ya, ondan gerçekten bir şey olmayacak... At gözlüğü takmış, ne bencil bir budala..." ifadelerini kullandı. Rob da Gloukh’tan "tamamen bıktığını" belirtti.

Ajax Showtime’da kullanıcılar Ajax oyuncularına not verebiliyor. AZ maçının ardından en yüksek notu Marc ter Stegen aldı. Kaleciye 7,5 verilirken Sofyan Amrabat 7,3, Lucas Rosa ise 7,2 aldı.

En düşük not Gloukh’un oldu. Ajax Showtime kullanıcıları, AZ karşısındaki performansına 4 verdi.

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