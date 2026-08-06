18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
fadsdZiggo Sport
Jeroen van Poppel

Çeviri:

Ajax taraftarı kendi oyuncusuna karşı sabrını tamamen yitirdi: “O, bu iş için yeterli değil!”

Ajax - Shelbourne
Ajax
Shelbourne
Conference League Qualification

Kasper Dolberg, Ajax - Shelbourne FC maçında Ajax taraftarlarının sert tepkisinin hedefi oldu. Danimarkalı santrfor, Konferans Ligi eleme maçının ilk yarısında etkisiz bir görüntü sergiledi ve Ajax Showtime ile X'te üzerine eleştiri yağdı.

Ajax, perşembe akşamı soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti. Mika Godts, altıncı dakikada kendi kazandırdığı penaltıyı gole çevirerek skoru açtı. Ardından Owen Wijndal, 22. dakikada Steven Berghuis'in şık uzun pasını kontrol edip düşerken sağ ayağıyla ağları buldu.

Oyundaki büyük üstünlüğe ve rahat skora rağmen birçok taraftarın asıl gündemi Dolberg'in performansıydı. Ajax Showtime'da bir kullanıcı, “Dolberg'den o kadar yoruldum ki” diye yazarken, başka bir taraftar da “Dolberg'siz mi oynuyoruz?” diye sordu.

X'teki yorumlar da pek daha yumuşak değildi. “Dolberg sözleşmesini feshettirsin artık. Orada öyle durması gerçekten üzücü” denirken, bir başka taraftar da “Dolberg bu iş için yeterli değil” diye yazdı. Üçüncü bir taraftar ise hazırlık döneminde forvetin “henüz düzgün bir maçını” izlemediğini söyledi.

Bazı taraftarlar ise daha çok Danimarkalı oyuncunun özgüven eksikliğine dikkat çekti. “Golü olmayan, özgüveni olmayan ve yerine geçecek oyuncuların zaten kulübede olduğunu bilen bir forvet. Yine gazete gibi oynuyor” ifadeleri sert bir yorum olarak öne çıktı. Bir başkası ise daha çok acıdı: “Top bir türlü gerçekten onun için içeri girmiyor.”

Eredivisie
PEC Zwolle crest
PEC Zwolle
ZWO
Ajax crest
Ajax
AJX
Premier Lig
Shelbourne crest
Shelbourne
SHE
St. Patrick's Athletic crest
St. Patrick's Athletic
STP

Godts içinse hava tamamen farklıydı. Belçikalı kanat oyuncusu penaltıyı aldı, kendisi gole çevirdi ve daha sonra Oscar Gloukh için büyük bir fırsat da hazırladı. Bir taraftar, “Godts gerçekten inanılmaz. Eğer giderse, bu sezonki hedeflerinden gerçekten vazgeçmiş olursun” diye yazarken, bir diğeri net konuştu: “Godts'u sakın PSG'ye satmayın!”

Daley Blind de ilk yarıda paslarıyla etkileyici bir performans ortaya koydu ve “Blind'ın pasları gerçekten next level” ile “Blind'dan ne dünya pas” gibi övgüler aldı.

Gloukh ise Godts'un pasında kaçırdığı fırsat sonrası sert eleştirildi: “Onu atman lazım Oscar” ve “Gloukh yine eski usul yumuşak.” Youri Regeer de tutucu oyunu nedeniyle eleştirildi: “Hep geri ve yana. Lütfen gerçek bir 6 numara, yana-geriye oynayan değil oyunu hızlandıran biri.”

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin