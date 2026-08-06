Kasper Dolberg, Ajax - Shelbourne FC maçında Ajax taraftarlarının sert tepkisinin hedefi oldu. Danimarkalı santrfor, Konferans Ligi eleme maçının ilk yarısında etkisiz bir görüntü sergiledi ve Ajax Showtime ile X'te üzerine eleştiri yağdı.

Ajax, perşembe akşamı soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti. Mika Godts, altıncı dakikada kendi kazandırdığı penaltıyı gole çevirerek skoru açtı. Ardından Owen Wijndal, 22. dakikada Steven Berghuis'in şık uzun pasını kontrol edip düşerken sağ ayağıyla ağları buldu.

Oyundaki büyük üstünlüğe ve rahat skora rağmen birçok taraftarın asıl gündemi Dolberg'in performansıydı. Ajax Showtime'da bir kullanıcı, “Dolberg'den o kadar yoruldum ki” diye yazarken, başka bir taraftar da “Dolberg'siz mi oynuyoruz?” diye sordu.

X'teki yorumlar da pek daha yumuşak değildi. “Dolberg sözleşmesini feshettirsin artık. Orada öyle durması gerçekten üzücü” denirken, bir başka taraftar da “Dolberg bu iş için yeterli değil” diye yazdı. Üçüncü bir taraftar ise hazırlık döneminde forvetin “henüz düzgün bir maçını” izlemediğini söyledi.

Bazı taraftarlar ise daha çok Danimarkalı oyuncunun özgüven eksikliğine dikkat çekti. “Golü olmayan, özgüveni olmayan ve yerine geçecek oyuncuların zaten kulübede olduğunu bilen bir forvet. Yine gazete gibi oynuyor” ifadeleri sert bir yorum olarak öne çıktı. Bir başkası ise daha çok acıdı: “Top bir türlü gerçekten onun için içeri girmiyor.”

Godts içinse hava tamamen farklıydı. Belçikalı kanat oyuncusu penaltıyı aldı, kendisi gole çevirdi ve daha sonra Oscar Gloukh için büyük bir fırsat da hazırladı. Bir taraftar, “Godts gerçekten inanılmaz. Eğer giderse, bu sezonki hedeflerinden gerçekten vazgeçmiş olursun” diye yazarken, bir diğeri net konuştu: “Godts'u sakın PSG'ye satmayın!”

Daley Blind de ilk yarıda paslarıyla etkileyici bir performans ortaya koydu ve “Blind'ın pasları gerçekten next level” ile “Blind'dan ne dünya pas” gibi övgüler aldı.

Gloukh ise Godts'un pasında kaçırdığı fırsat sonrası sert eleştirildi: “Onu atman lazım Oscar” ve “Gloukh yine eski usul yumuşak.” Youri Regeer de tutucu oyunu nedeniyle eleştirildi: “Hep geri ve yana. Lütfen gerçek bir 6 numara, yana-geriye oynayan değil oyunu hızlandıran biri.”