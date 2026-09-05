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Siep Engelen

Çeviri:

Ajax taraftarı, Ajax - PSV maçındaki ‘skandal hareket’in ardından kendi oyuncusundan tamamen bıkmış durumda: ‘Onu şimdi oyundan al!’

Ajax - PSV Eindhoven
Ajax
PSV Eindhoven
Eredivisie
O. Gloukh

Ajax - PSV ilk yarıda nefis bir denge içinde geçse de, Amsterdam ekibinin taraftarları hiç de memnun değil. Özellikle Oscar Gloukh, Ajax taraftarlarında büyük bir rahatsızlık yaratıyor. 

İsrailli oyuncu, dev maçta yine sol kanatta maça ilk 11'de başlama fırsatı buldu, ancak şu ana kadar talihsiz bir görüntü çiziyor. Şutları engellendi, savunmada da Gloukh aksıyor. 

Hayal kırıklığı 27. dakikada zirveye ulaştı; Gloukh, doğrudan rakibi Sergiño Dest'i adeta bırakıp gitmesine izin verdi. Bunun sonucunda Guus Til kaleyi karşısına alarak önemli bir fırsat yakaladı, ancak vuruşu sonunda üstten auta gitti. 

ESPN yorumcusu Vincent Schildkamp da durumu şöyle değerlendirdi: “Gloukh burada resmen bırakıyor ve takım arkadaşlarına el kol hareketiyle, ‘Evet, artık yetişemiyorum. Bunu siz çözmelisiniz’ diyor.” “Gloukh'un ayrıca Dest'e bütün gece ayak uyduracak ciğerleri de yok.” 

Gloukh'un fiziksel olarak belli ki buna ayak uyduramadığı yönündeki gerekçe, Ajaxlılar için hiçbir şey ifade etmiyor. Sıkça görülen yorumlardan biri, “Gloukh'u şimdi çıkarın” oldu. Bir başka tepki ise, “Bu gerçekten rezalet” şeklinde geldi. “Gloukh, Ajax'ta gördüğüm en kötü oyunculardan biri.” 

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Son haftalarda çok iyi bir izlenim bırakan 17 yaşındaki yetenek Abdellah Ouazane için de yoğun şekilde çağrı yapılıyor. Bir taraftar, “Ouazane neden oynamıyor? Gloukh'un oyunculuğunun en az beş katı” diye yazdı. Bir diğeri ise, “Gloukh hemen duşa, Ouazane oyuna” ifadelerini kullandı.

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