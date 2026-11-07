Don-Angelo Konadu, Lommel SK formasıyla kendini bir kez daha gösterdi. Ajax'tan kiralık gelen oyuncu, Royal Antwerp deplasmanına penaltı kaçırarak kötü başladı ancak ardından toparlandı ve attığı iki golle De Bosuil'de alınan bir puanın mimarı oldu: 2-2.

Konadu, geçen yaz teknik menajer Jeffrey van As tarafından Lommel'e getirildi. Belçika kulübü, Ajax ile 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki Amsterdamlı oyuncunun kiralık anlaşmasına satın alma opsiyonu da koydurdu.

Konadu, Jupiler Pro League'deki ilk maçında Westerlo'ya karşı gol atarak lige iyi bir başlangıç yaptı. Ekim ayında SK Beveren karşısında iki kez fileleri havalandıran forvet, cumartesi günü de iki gol attı.

Konadu, penaltı noktasından skoru açabilirdi, hatta açmalıydı; ancak kaleci Taishi Brandon Nozawa topu iyi bir müdahaleyle direğe çeldi. Bu kaçan fırsat Lommel'e pahalıya mal oldu: Snayder Porozo'nun golüyle Antwerp soyunma odasına tek farklı üstünlükle gitti.

İkinci yarıda şans biraz daha Lommel'in yanındaydı. Oyunun yeniden başlamasından yalnızca birkaç dakika sonra Konadu, topu yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. Ancak konuk ekibin yüzündeki memnuniyet kısa sürdü: Modibo Fofana, hemen ardından Antwerp formasıyla ikinci golünü kaydetti.

Bir süre sonra ev sahibi ekibin özensiz top kaybı, Lommel'in beraberlik golünün önünü açtı. Antwerp savunması topu yeterince uzaklaştıramayınca Konadu topu ağlara gönderdi. Konadu, son bölümde hat-trick yapmaya da çok yaklaştı ancak top üst direğe takıldı.