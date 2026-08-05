Crystal Palace'ın Takehiro Tomiyasu'nun gelişini resmen açıklaması an meselesi. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Japon oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiğini ve 48 saat içinde sözleşmeye imza atacağını bildirdi.

Tomiyasu, son altı ayda Ajax forması giydi ancak bu dönem büyük bir başarıya dönüşmedi. Savunmacı önce sakatlığını atlatmak zorunda kaldı, fit hale geldikten sonra da teknik direktör Fred Grim ona neredeyse hiç süre vermedi: 7 maçta 236 dakika.

Altı aylık sözleşme imzalayan Tomiyasu'nun daha uzun süre kalma ihtimali, geçen sezon zaten oldukça düşük görülüyordu. Bunda en önemli etkenlerden biri de Arsenal'de alışık olduğu maaştı.

Artık 27 yaşında olan sol bek, ilgi konusunda sıkıntı yaşamadı ve bir süre kariyerini Serie A'da sürdürmeye yakın görünüyordu. Venezia çok istekliydi, ancak anlaşma sağlanamadı.

Palace, transfer piyasasında şu ana kadar çok hareketli değil, ancak savunmacı Maxence Lacroix'yi Chelsea'ye sattı. The Blues 60 milyon euronun biraz üzerinde bir bonservis bedeli ödedi.

Bunun yanı sıra kulüp, Danny Imray'in Wrexham AFC'ye gitmesine izin verdi. Sağ kanat beki, iddialara göre Palace'a 5,85 milyon euro kazandırdı.

Şu ana kadarki tek transfer ise Óscar Mingueza oldu. Barcelona'nın eski savunmacısı, Celta de Vigo'dan bonservissiz olarak geldi.