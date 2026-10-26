Jordi Cruyff'un gelecek kış oyuncu satmaya pek istekli olmadığını, Kick-off podcast'inde konuşan De Telegraaf muhabiri Mike Verweij açıkladı. Ajax'ın bu sezonki bir numaralı önceliği şampiyonluk yarışı.

Daley Blind'in Ajax kadrosuna dönmesiyle Pim Sedee, örneğin Youri Baas'ın takımdaki yeri konusunda endişeli. Ancak Verweij'e göre Baas'ın kışın ayrılması söz konusu değil.

"Bu, o dönemde ne durumda olacaklarına bağlı," diyerek söze başladı Ajax muhabiri. "Bence şampiyonluk için her şeylerini ortaya koyacaklar. Şampiyonluk yarışının tam içindeyken Baas'ı kışın satmaları çok tuhaf olur."

Baas, geçen yaz bir transfere çok yaklaşmıştı. Francesco Farioli'nin çalıştırdığı FC Porto ciddi ilgi göstermiş, ancak Ajax sonunda transfere izin vermek istememişti. Baas da "Yazın çok şey yaşandı," diyerek bunu doğrulamıştı.

Baas'ın Míchel Sánchez yönetimindeki Ajax savunmasındaki yeri artık tartışmasız değil. Yine de bu sezon şu ana kadar 14 maçta forma giydi. Ajax'ın sportif hedefleri göz önüne alındığında, bu kış ayrılması pek mümkün görünmüyor.

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Baas'ın, Blind'in yanı sıra Dies Janse adında bir rakibi daha var. Sol ayaklı savunmacı geçen yıl FC Groningen'e kiralanmıştı, ancak şimdi Ajax'ta şansını değerlendirmek istiyor.

Verweij, "Bence Ajax, Janse'nin geleceğini daha parlak görüyor," dedi. "Sonuçta kimin satışından daha iyi sonuç alabileceğinize de bakmanız gerekiyor. Janse, Premier League'e çok daha uygun bir profile sahip. Uzun boylu ve güçlü. Üstelik iyi de futbol oynuyor. Youri Baas daha iyi futbol oynayabilse de bir Premier League kulübünün onu kolay kolay satın alacağını sanmıyorum."