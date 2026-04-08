Ajax'ta yetişen genç oyuncu Premier League'i hayal ediyor: "Henüz işim bitmedi"

Azor Matusiwa (27), bu sezon Ipswich Town ile Premier League'e yükselmeyi umuyor. Voetbalzone, önümüzdeki sezon en sevdiği program olan Match of the Day'de yer almayı umut eden orta saha oyuncusuyla kapsamlı bir röportaj yaptı.

Hilversum doğumlu Matusiwa, The Tractor Boys'un orta sahasında vazgeçilmez bir halka haline geldi. Bu sezon 39 resmi maçta toplam 3.370 dakika sahada kaldı. "Ama daha işim bitmedi. Asıl önemli aşama şimdi başlıyor."

Rennes

Voetbalzone, Matusiwa ile en son görüştüğünde, o hala Fransa'da Stade Reims forması giyiyordu. O zamandan bu yana çok şey değişti. “Şu anda iki kulüp değiştirdim. Reims'te güzel zamanlar geçirdim ve ardından Stade Rennes'e geçmeye karar verdim. O kulüpte arka planda pek çok şey oluyordu. Çok fazla gürültü vardı ve bu da sahadaki performansımızı etkiliyordu.”

“İstikrar eksikliği vardı, bu yüzden yeni bir şeylerin zamanının geldiğine karar verdim. Rennes kulüp yönetimi beni tutmak istiyordu, ama Ipswich'te hissettiklerim çok iyiydi. Menajer Kieran McKenna ile konuştuktan sonra emin oldum. Fransa'da üç yıllık sözleşmem vardı, ama neyse ki bu transferi kabul ettiler. Her şey çok düzgün halledildi ve bunun için minnettarım,” diyor Matusiwa memnuniyetle.

Matusiwa, dört yıl içinde Ligue 1'de yüzden fazla maça çıktı. “Bir noktada, yeni bir adım atmaya, yeni bir ortama ihtiyaç duyarsınız. Ancak benim için her şeyin yerine oturması önemliydi. Her zaman İngiltere'yi hayal etmiştim, ama kulüp bana uygun olmalıydı.”

“Ben ilk gelen kulüple sözleşme imzalayan bir oyuncu değilim. Hem sportif hem de finansal açıdan ilgi çekici olmalıydı. Ipswich bunu sunabiliyor. Bu kulübün Premier Lig’e geri dönme ve orada kalma hedefi var. Umarım bu sezon yükselmeyi başarabiliriz,” dedi Matusiwa.

Son yıllarda Hollanda’nın önde gelen kulüpleri düzenli olarak bir defans oyuncusu arıyor olsa da, Matusiwa için hiçbir zaman somut bir teklif gelmedi. “En azından menajerim bu konuda hiçbir şey söylemedi. Belki de ben sadece çok pahalıyım.”

“Son yıllarda benim için ödenen rakamlara bakarsanız, bunlar ciddi meblağlar. Eğer birkaç milyon avroya alınabilseydim, belki durum farklı olurdu,” diyor Matusiwa, son üç transferiyle toplam 30 milyon avroya ulaşmış durumda. “Bu ekstra baskı yaratmıyor. Diğerlerine kıyasla o kadar da kötü değil.”

McKenna

Matusiwa, Ipswich'i pek tanımıyordu, ancak geçen yaz McKenna ile tek bir görüşme yapması ikna olması için yeterli oldu. “Bana tam olarak ihtiyacım olan şeyi anlattı. En güzeli de şu ana kadar her şeyin gerçekleşmiş olması. Birçok kişi Ligue 1'den Championship'e geçişin bir gerileme olduğunu söyleyecektir, ancak ben bunu o kadar siyah-beyaz görmüyorum. Sonuçta Championship'in üst sıralarından bahsediyoruz.”

“Ligue 1 belki daha büyük bir lig ve daha iyi bireysel oyunculara sahip, ancak İngiltere daha büyük bir futbol ülkesi ve taraftar deneyimi daha da coşkulu. İkinci ligde oynuyoruz, ama her stadyum tıklım tıklım dolu. Premier League’e tam gaz giden bir takımda önemli bir rolüm var. Benim için gerekli tüm unsurlar mevcut,” diyor Matusiwa.

Eski Jong Oranje genç milli takım oyuncusu, büyük ilerleme kaydettiğini fark ediyor. “Championship, bir oyuncu olarak bana çok uygun. Her zaman çok enerji harcamayı ve mücadele etmeyi sevmişimdir, ama özellikle bu teknik direktörün altında taktiksel olarak gerçekten çok geliştiğimi fark ediyorum. Bunun ligle bir ilgisi yok, tamamen onun nitelikleriyle ilgili.”

“Kişisel açıdan da menajer, Ipswich’e geldikten sonra bana çok yardımcı oldu. Eşim ve ben bebeğimizle buraya geldik ve yeni bir ülkeye taşınmakla birleşince bu oldukça zor. Bu kulüpte her şey çok insancıl, bu çok güzel. Şimdi sıra bende, karşılığını vermem gerekiyor,” diyor Matusiwa.

Matusiwa, dünya çapındaki futbolseverlerin önümüzdeki yıllarda henüz 39 yaşındaki McKenna'dan çok şey duyacağını öngörüyor. “Takım olarak böylesine iyi bir menajere sahip olduğumuz için kendimizi şanslı saymalıyız. Umarım onun altında uzun süre daha oynayabilirim, ancak Ipswich kesinlikle onun son durağı değil.”

Şimdilik Matusiwa, Championship'teki her anın tadını çıkarıyor. “Bu, her şeyin çok hızlı değişebileceği harika bir lig. Her takım karşısında zorlanabilirsiniz. Tüm bu kaosun içinde futbol yeteneklerime sadık kalmaya çalışıyorum. Her maçta, Ajax'taki Hollanda gençlik akademisi eğitimimin bana avantaj sağladığını fark ediyorum. Bu temel, topun başında bana huzur veriyor.”

“Tek özlediğim şey, stadyumlarda biraz daha fazla güneş olması,” diyor Matusiwa gülerek. “Gerçi İngiltere’nin diğer bölgelerinde havanın daha da kötü olduğunu duydum. Bu transferden çok memnunum ve içgüdülerime kulak verdiğim için mutluyum; önümüzdeki aylarda hedefimize ulaşmayı umuyoruz.”

Ipswich, yükselme mücadelesinde iyi bir konumda. 39 maçın ardından kulüp, 72 puanla ikinci sırada yer alıyor. Middlesbrough ve Millwall da aynı puana sahip, ancak iki maç daha fazla oynamışlar. Lider Coventry City ise 84 puanla yükselmeyi neredeyse garantiledi.

Günün Maçı

Mart başında Matusiwa, Hull City ile oynanan iç saha maçında (1-0 galibiyet) Ipswich formasıyla ilk golünü attı. “Harika bir andı. Aynı zamanda çok önemliydi, çünkü beşinci sıradaki takıma karşıydı. O anda Hull dördüncü sıradaydı ve zorlu bir maçtı.”

“70. dakikada böyle güzel bir golle gol orucunu bozabildiğinizde, buradaki sıcak karşılamaya karşılık olarak taraftarlara ve takım arkadaşlarınıza bir şey geri veriyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Sık sık gol atmam, ama çok gol atsam bile bu en güzel gollerimden biri olurdu,” diyor Matusiwa gururla.

Portman Road, her iç saha maçında 30.000 taraftarla doluyor. Deplasman maçlarına da binlerce Ipswich taraftarı eşlik ediyor. “Gerçekten çok iyi taraftarlarımız var, çok sadıklar. Hafta içi bile bizi izlemek için yüzlerce kilometre yol kat ediyorlar. Böyle taraftarlar için oynamak gerçekten harika. Onları Premier Lig hayalime dahil etmek istiyorum.”

Matusiwa, çocukluğundan beri her hafta sonu BBC’nin efsanevi futbol programı Match of the Day’i izlerdi. “O programı izlediğimde Manchester United ligi domine ediyordu. Carlos Tevez, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo… Aklınıza gelen tüm o efsanevi isimleri sayabilirsiniz. Bu yüzden Old Trafford’da oynamak benim için en büyük hayallerimden biri. O takımın o kadar çok maçını izledim ki...”

“O gün gelmeden önce, önce yükselmeyi garantilemeliyiz. Durumumuz çok iyi, ancak Championship'te arkanıza yaslanıp rahatlayacak zaman yoktur. Neyse ki oyuncularımız arasında bu farkındalık var,” diyor zeki Kuzey Hollandalı oyuncu.

Akpom

Ipswich'in soyunma odasında Matusiwa, çeşitli oyuncularla kaynaşıyor. “Takım arkadaşım Cédric Kipré ile hâlâ çok Fransızca konuşuyorum, bu sayede dilimi geliştirmeye devam ediyorum. Ayrıca Chuba Akpom ile de iyi bir bağım var.”

“Tabii ki Chuba ile Ajax’ı konuştuk, hatta her hafta. O da tabii ki yakın zamanda orada oynadı ve hâlâ kulübün oyuncusu. Bu konuda ne diyebilirim ki? Artık benim tanıdığım Ajax değil... Bu kadarla yetinelim,” diyor Matusiwa nazikçe.

Ipswich kadrosundaki bir diğer dikkat çekici isim, artık kırk yaşında olan Ashley Young. “O gerçekten büyük bir oyuncu, belki insanlar bunu bazen hafife alıyor. Ashley’nin başardıklarını görünce... Az önce bahsettiğimiz Manchester United’da yıllarca oynadı.”

“Böylesine bir süperstarın bu kadar sıradan kalmış olması hoşuma gidiyor. Bütün gün herkesle şakalaşıyor. Aslında Ashley’nin koçumuzdan daha yaşlı olması oldukça ilginç. Kırk yaşında ve hâlâ bu kadar kaliteli. Benim bunu başarabileceğimi sanmıyorum, özellikle de Championship’in çılgın temposunda kalırsam.”

Kulüp görevlerinin dışında Matusiwa, evde eşi ve oğlunun yanında olmayı seviyor. “Ipswich’te günlerim uzun geçiyor, çünkü kariyerime çok zaman ayırıyorum. Eve geldiğimde ise ailemle geçirdiğim her anın tadını çıkarıyorum. Oğlumun büyümesini izlemek çok özel bir şey. Her küçük etkileşim çok güzel. Sürekli topu elleriyle almaya çalışıyor, ben de yavaş yavaş onu ayaklarıyla yapmaya zorluyorum. Ama ileride tenis oynamak isterse, o da olur tabii!”

Matusiwa, Ipswich'in merkezine yakın bir yerde yaşıyor. “Harika bir şehir, ama yapılacak çok fazla şey yok. İnsanlar çok dost canlısı. Sizi tanırlarsa, belki bir fotoğraf ya da imza isteyebilirler, ama asla gerçekten rahatsız etmezler. Bu takdir, hoş ve saygı dolu bir şey.”

“Yakında biraz daha büyük bir eve taşınacağız. Birkaç gün izinim olduğunda, bazen bir buçuk günlüğüne Londra’ya gidiyoruz. Bu tür geziler her zaman keyifli. İleride bu anların ne kadar özel olduğunu hatırlayacağız,” diyor Matusiwa.

Milli takım kariyeri

Matusiwa eskiden Hollanda Milli Takımı'nı yüksek sesle hayal ederken, şimdi ağırlıklı olarak kulüp futboluna odaklanıyor. “Mümkün olduğunca çabuk Premier Lig'e girmek istiyorum. Planım bunu Ipswich ile gerçekleştirmek. Ondan sonra yoluma ne çıkarsa ona göre hareket ederim. Fransa'da futbol oynarken Hollanda Milli Takımı'nı çok daha fazla düşünüyordum.”

“Dürüst olmak gerekirse, baba olduğumdan beri bu düşüncelerim oldukça azaldı. Elbette hâlâ bu olasılığa açığım, ama artık bu benim gerçek hayalim değil. Milli maç dönemlerinde artık ailemle keyifli vakit geçirebiliyorum. Bu da çok değerli. Milli takıma seçilseydim, bu tür anları kaçırırdım,” diyor Matusiwa.

Son yıllarda Matusiwa, Angola ve Kongo tarafından milli takım değiştirme konusunda defalarca teklif aldı. “Şu anda buna hiç niyetim yok. KNVB’de genç milli takım maçlarına çıkabildim ve o zamanları gerçekten çok keyif aldım, her şeyin çok iyi organize edilmiş olması da buna katkıda bulundu. Afrika Kupası finalinde yaşananları gördüğümde, bu da milli takımımı değiştirmek istemememin nedenlerinden biri oluyor. Saçma! Ne yazık ki orada bir düzen yok...”

“Belki bir gün fikrim değişir, ama şu anda bunu hayal edemiyorum. Kısa vadede sadece Ipswich’e ve yükselme mücadelemize odaklanıyorum. Premier League’de dünyanın en iyi oyuncularıyla boy ölçüşmek istiyorum. O zaman nihayet Match of the Day’e çıkarım,” diyor Matusiwa göz kırparak.