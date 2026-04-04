Robin van Persie, Pazar öğleden sonra FC Volendam'a iki potansiyel ilk maçına çıkacak oyuncuyu götürüyor. Bu oyuncular Ilai Grootfaam (16) ve Jivanyo Zinhagel (16).

Feyenoord'un bu iki genç oyuncusu da 16 yaşında, ancak aralarında başka bir ortak nokta daha var: yıllarca Ajax'ın altyapısında birlikte oynadılar.

Milli maçlar arası dönemde, gençler Feyenoord'un A takımıyla antrenman yapma fırsatı buldu. Cuma öğleden sonra düzenlenen basın toplantısında menajer, Van Persie'nin bu gençlerden iyi bir izlenim edindiğini söyledi.

“Zinhagel ve Grootfaam iyi antrenman yaptılar. Onları izlediğimde, futbolcu kalbim sevinçle doluyor. Enerjikler ve fırsat buldukça hareketler yapıyorlar, bu da takımın geri kalanına da yansıyor,” dedi Van Persie.

Zinhagel ve Grootfaam'ın çıkışları Amsterdam'da hayal kırıklığı yaratıyor. Ajax U17 takımının teknik direktörü Stan Bijl, Pantelic Podcast'e konuk oldu ve bu iki yeteneğin artık Ajax'ta oynamamasını büyük bir kayıp olarak görüyor.

“Bence Ajax’ta oldukça fazla iyi genç oyuncumuz var, ancak onları takımda tutabilmen de gerekiyor. Geçen yıl neler olduğuna bakarsan…”, diye söze başlıyor Bijl.

“Feyenoord cüzdanını çıkardı ve oyuncu transferine ciddi yatırım yaptı. Tim de Koning (o da Feyenoord'a gitti), Zinhagel ve Grootfaam'ı kendi altyapımızda tutmuş olsaydık ne olurdu bir düşünün. Onlar şu anda kendi altyapılarındaki en iyi oyuncular ve bizim yetiştirdiklerimiz. Bence bu doğru değil,” diye bitiriyor.