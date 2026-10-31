Ajax'ın cumartesi akşamı AZ Alkmaar'ı 1-0 yendiği Eredivisie maçında Brandt, sakatlığı nedeniyle henüz 38. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Ne olmuştu? 30 yaşındaki oyuncu, rakibinden herhangi bir müdahale gelmeden, yüzü acı içinde aniden yere yığılmıştı. Nasıl bir sakatlık geçirmiş olabileceğini anlamak mümkün değildi. Henüz teşhis konulmadı.

Brandt'a saha içinde kısa süreli müdahale edildi. Endişeli yüz ifadesi, sakatlığının daha ciddi olabileceğine işaret ediyordu. Yine de eski Bundesliga yıldızı, hafifçe aksasa da sahayı yardım almadan terk edebildi.

Julian Brandt sakatlığı nedeniyle Ajax'ta forma giyemeyecek mi?

Brandt oyuna devam edemedi ve 48 kez Almanya Millî Takımı forması giyen oyuncunun yerine Oscar Gloukh oyuna girdi. Ajax'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Tolu Arokodare atmıştı. Bu önemli üç puanla Amsterdam ekibi, ligde ikinci sıradaki yerini korudu ve daha önce Fortuna Sittard ile 1-1 berabere kalarak puan kaybeden lider Feyenoord Rotterdam ile arasındaki farkı bir puana indirdi.

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Brandt'ın sahalardan uzak kalması ise Ajax'ı ağır şekilde etkiler. Yazın BVB ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservis bedeli ödenmeden Hollanda'ya transfer olan oyun kurucu, yeni takımında güçlü bir başlangıç yaptı. Ajax'ın oyununda şimdiden belirleyici bir isim hâline gelen Brandt, tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta sekiz gol attı. Geçen hafta sonu Sparta Rotterdam deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyette ise Ajax formasıyla ilk iki asistini yaptı.