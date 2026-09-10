Ajax’ta iki oyuncu büyük rahatsızlık yaratıyor: “Gerçekten inanılmaz”

Hans Kraay junior, Voetbal International için kaleme aldığı köşe yazısında Marcos Leonardo ve Viktor Tsygankov’dan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ajax’ın bu iki transferi, Amsterdam’daki ilk dönemlerinde hiç de fit bir görüntü vermiyor.

Al Hilal’den 20 milyon euro karşılığında transfer edilen Leonardo, haftalardır eleştiriliyor. Brezilyalı forvet çok sayıda fırsatı harcıyor ve Tolu Arokodare ile yaşadığı forma rekabetini şimdilik kaybetmiş gibi görünüyor.

Tsygankov ise transfer döneminin son günlerinde Girona’dan 4 milyon euro karşılığında kadroya katıldı ve geçen cumartesi Ajax formasıyla ilk maçına çıktı. PSV karşısında yaklaşık yarım saat süre aldı.

Ancak bu, tam anlamıyla başarılı olmadı. Tsygankov, derbinin yüksek temposunda gözle görülür biçimde zorlandı ve Esmir Bajraktarevic’in skoru 1-3’e getiren belirleyici golünde oldukça zayıf göründü. Ukraynalı oyuncu önce basit bir top kaybı yaptı, ardından savunmada da ciddi hatalar sergiledi.

Kraay junior bunu şaşkınlıkla izlediğini söylerken, Tsygankov açısından can sıkıcı bir sonuca da varıyor. “34 yaşındaki genç Steven Berghuis şu anda Viktor Tsygankov’dan epeyce daha fit görünüyor.”

“Bazı oyuncuların, Marcos Leonardo ve Tsygankov gibi, yeni kulüplerine fit olmadan gelmeye nasıl cesaret edebildiğini gerçekten anlamıyorum”, diyerek öfkelendi Kraay. “Gerçekten inanılmaz.”

Bu arada Kraay, Julian Brandt ve Tolu transferlerinden ise memnun. “Jordi Cruijff kesenin ağzını iyice açtı ve PSV maçında Ajax taraftarının çoktan bağrına bastığı, uzun boylu, iyi ve gol odaklı bir santrfor olan Tolu’yu gördüm. Julian Brandt içinse, onun Hollanda sahalarında oynadığını her gördüğümde yeniden şaşırıyorum.”