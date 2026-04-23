"Ajax'ta futbol oynama talihsizliğini yaşadı; orada bu tür oyuncular pek ciddiye alınmaz"

Henk Spaan, Joël Veltman'ın savunmasına çıktı. Het Parool gazetesi köşe yazarı, Brighton & Hove Albion'un 34 yaşındaki savunma oyuncusuna büyük saygı duyuyor.

Salı akşamı Spaan, kendi sahasında Chelsea'yi 3-0 mağlup eden Brighton'ı izlemekten keyif aldı. “Brighton kadrosunun neredeyse yarısı eski Eredivisie oyuncularından oluşuyordu. Hollanda futbolu ne kadar da iyi bir yetiştirme okulu.”

“Bu konu bazen alay konusu olur, özellikle de televizyon stüdyolarındaki eski milli oyuncular tarafından, ancak Brighton, Bart Verbruggen, Mats Wieffer, Jan Paul van Hecke, Ferdi Kadioglu ve Olivier Boscagli gibi önemli oyuncularıyla Premier League’de altıncı sırada yer alıyor,” diye ekliyor Spaan.

Gazeteci, Chelsea maçında eski bir tanıdığını da sahada gördü. “İkinci yarıda Wieffer’in yerine bir başka Eredivisie yıldızı olan Joël Veltman girdi. Veltman, bir zamanlar Ajax’ta oynama talihsizliğini yaşamıştı; orada bu tür oyuncular pek ciddiye alınmaz. Bu Veltman’ın sorunu değil.”

“Brighton 3-0 kazandı, Kadioglu ilk golü attı ve en iyi oyuncuydu,” diye bitiriyor Spaan, eski Feyenoord oyuncusu Yankuba Minteh’ten hiç bahsetmeden.

Veltman’ın Brighton’daki sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor. İngiliz kulübü adına 188 resmi maçta forma giydi.

Ajax formasıyla ise 2020 yılında 246 resmi maça çıktı. Veltman, Amsterdam'da altı Hollanda şampiyonluğu kazandı.