Davy Klaassen, Ajax Life'a Ajax'taki son durum hakkında konuştu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, özellikle de devre arasında rahat bir 2-0'lık üstünlüğün kaybedildiği sc Heerenveen iç saha maçına dikkat çekti.

Klaassen, pazar günkü düşüşün mutlaka fizik kondisyonuyla ilgili olup olmadığını bilmediğini söyledi. "Devreye giren başka faktörler de var. İyi ve yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu yüzden kondisyonun bir sorun olduğunu da düşünmüyorum. Maçın zor anlarında hem topla hem topsuz doğru kararlar vermemiz önemli."

Tecrübeli isim, Heerenveen beraberliğini geride bıraktı. Artık önemli olan, Konferans Ligi play-off'larında FC Sion ile oynanacak ilk karşılaşma. Klaassen, perşembe günü İsviçre'de kendisini aşağı yukarı nelerin beklediğini biliyor.

"Teknik ekip bu günlerde bizi FC Sion'un güçlü ve zayıf yönlerine özel olarak hazırlıyor. Bir sonraki adım olarak ana tablo yolunda iyi bir sonuç almak istiyoruz. Hedefimiz bu" diyen mücadeleci Klaassen, Ajax'ın Avrupa'da kritik bir iki maçlık eşleşmeye çıkacağının da farkında.

"Elbette burada hiç kimse Avrupa futbolu olmayan bir sezon istemez" diyerek Ajax kadrosundaki hissiyatı dile getiren Klaassen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben de bunu düşünmek bile istemiyorum. Bu yüzden herkes perşembe günkü maçın ne kadar önemli olduğunun fazlasıyla farkında. Bu duygu bende önceki turlarda da vardı."

Klaassen son olarak, perşembe günü bir kez daha deplasman tribününü dolduracak Ajax taraftarlarına duyduğu takdiri dile getirdi. "Dolu bir deplasman tribünü, nerede olursanız olun bize destek verir. Ayrıca her zaman bu kadar çok Ajax taraftarının bizimle olmasını görmek de harika. Bunun için onlara gerçekten çok minnettarım, çünkü sürekli orada olmak gerçekten de kolay değil."

Ajax, perşembe günü saat 20.15'te FC Sion karşısında sahaya çıkacak. Rövanş mücadelesi ise bir hafta sonra Johan Cruijff ArenA'da oynanacak.