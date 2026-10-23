Ajax'ta büyük endişe: "Fiziksel durumuna ilişkin şüpheler ortaya çıkıyor"

Wim Kieft, Ajax'ın Marcos Leonardo konusunda endişelendiğini De Telegraaf için yazdığı köşe yazısında belirtiyor. Geçen yaz Al-Hilal'den 20 milyon euro karşılığında transfer edilen forvet, Kieft üzerinde henüz kalıcı bir izlenim bırakmadı.

Marcos Leonardo, geçen yaz 20 milyon euronun biraz altında bir bedelle Amsterdam'a geldi. Brezilyalı oyuncu, Amsterdam kulübü formasıyla çıktığı 13 maçta şu ana kadar iki gol attı.

23 yaşındaki forvet, geçen perşembe Atalanta'ya karşı 2-0 kazanılan maçta da teknik direktör Míchel Sánchez tarafından ilk 11'de görevlendirildi. Önemli bir fırsat yakalamasına rağmen yine gol atamadı.

Sonunda 70 dakikayı biraz aşkın süre oynadıktan sonra yerini Tolu Arokodore'ye bıraktı. Nijeryalı oyuncu, takımını 1-0 öne geçirdi ve Abdellah Ouazane'nin skoru 2-0'a getiren golünde asist yaptı.

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Kieft sözlerine şöyle başlıyor: "Bu, Marcos Leonardo'ya yardımcı olmuyor. Tolu'nun oyuna girip hemen gol atması. Onu korumaya devam edecekler ama bir yandan da bu bedel karşılığında neden bu kadar az katkı verdiğini sorgulayacaklar."

Marcos Leonardo, perşembe akşamı neden fit görünmediğine ilişkin bir açıklama yaptı. Ziggo Sport kamerasına, "Yazın bir ay Brezilya'daydım" dedi.

Kieft ise bu açıklamayı kabul etmiyor: "Geçen sezonu fit tamamlayan birinin yeni sezonda forma girmesi için aylar gerekmez, değil mi? Şimdi fiziksel durumuyla ilgili şüpheler doğuyor çünkü neredeyse kasım ayındayız ve bu dönemde fiziksel olarak zirvede olman gerekir."