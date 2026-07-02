Ajax’ta bomba patladı: Çalışanlar Jordi Cruijff konusunda alarm verdi

Ajax içinde teknik direktör Jordi Cruijff’in çalışma tarzına ilişkin tedirginlik artıyor. Het Parool gazetesi, on (eski) çalışan ve ilgili kişilerle yapılan görüşmelere dayanarak bunu yazıyor. Gazeteye göre, birçok çalışan kendini dışlanmış hissediyor ve kulübün izleyeceği yol konusunda netlik eksikliği var.

Het Parool’a göre Cruijff, neredeyse sadece güvendiği kişilerle çalışıyor. Örneğin, baş scout Joel Lara ile birlikte De Nieuwe Toekomst spor kompleksinde kendi ofisine taşınmışken, mevcut scouting departmanı önemli kararların alınmasında artık neredeyse hiç söz sahibi değil.

Teknik direktörün diğer bölümlerle de pek iletişim kurmadığı belirtiliyor. Gazeteye göre, üst düzey spor ortamının iyileştirilmesi ve kadroların fiziksel gelişimi gibi önemli konular, esas olarak Cruijff’in kendi getirdiği yeni kişiler tarafından ele alınıyor.

Bu durum iş yerinde belirsizliğe yol açıyor. Çalışanlar, teknik direktörün beklentilerinin ne olduğunu tam olarak bilmiyor ve net bir vizyon eksikliği hissediyor. Bir çalışan, kulüp içindeki bu hissi isabetli bir şekilde özetliyor: “Cruijff işlerin farklı olması gerektiğini düşünüyor, ama nasıl olacağını hiç duymadım.”

Huzursuzluk, Cruijff’in göreve başlamasından kısa bir süre sonra başladı. Cruijff’in ilk kararlarından biri, Jong Ajax antrenörü Willem Weijs’in görevden alınmasıydı. Het Parool’a göre Weijs, başlangıçta bir tanışma görüşmesi için davet edildiğini sanmış, ancak kendisine hemen ayrılması gerektiği söylendi.

Cruijff daha sonra, birkaç İspanyol teknik kadro üyesiyle birlikte, yakın arkadaşı Óscar García’yı Jong Ajax’a atadı. Şu ana kadar Ajax 1 ve Jong Ajax’ın teknik ve destek kadrosuna toplam on İspanyol katıldı; buna karşılık, kulüpten birçok Hollandalı kilit isim ayrıldı.

Gazeteye göre, kulüp içinde Cruijff’in özellikle kendi ağına güvendiği yönünde bir algı var. Aynı zamanda çalışanlar, onun yönetim tarzını hiyerarşik ve kapalı buluyor. Hatta üst düzey pozisyonlardaki çalışanların bile teknik direktörle neredeyse hiç kişisel temas kurmadığı belirtiliyor.

Het Parool’a göre Cruijff, Ajax’ı kısa sürede tekrar sportif açıdan başarılı hale getirmek için köklü bir rota değişikliğinin gerekli olduğuna ikna olmuş durumda. Bu konuda tüm odak noktası kısa vadeye yönelik ve en önemli hedefi lig şampiyonluğu. Kulüp içinde gündemde olan soru ise, bu yaklaşımın Ajax’ı yapısal olarak ileriye taşımak için yeterli olup olmadığı.