Maher Carrizo, Ajax'ta kendisine adil bir şans verilmediğini düşünüyor. FC Kopenhag'a kiralanan hücum oyuncusu bunu Danimarka'dan TV2 Sport'a anlattı.

Carrizo, 2026'nın başında altı milyon euro karşılığında Amsterdam'a transfer edildi ancak bu transfer tam anlamıyla başarılı olmadı. Kendi ifadesiyle zamana ihtiyacı olan Arjantinli oyuncu, Ajax tarafından FC Kopenhag'a kiralandı. Avrupa'ya taşındığında planında böyle bir gelişme yoktu.

Ajax'taki ilk günlerini değerlendiren Carrizo, "Oynamama izin verilmemesi benim için zor bir dönemdi. Ama bunun futbol seviyemden değil, dilden ve İngilizcemin yetersizliğinden kaynaklandığını biliyordum" dedi.

Carrizo, Amsterdam'a alışmakta zorlandı. Buna rağmen yeteneklerini sahada daha fazla gösterebilmeyi umuyordu. "Neler yapabileceğimi gösterme fırsatı bulduğumu pek hissetmedim" diyen Carrizo, "Bu beni hayal kırıklığına uğrattı ve üzdü. Çünkü buraya kendimi gösterme isteğiyle gelmiştim ama sonra bu fırsatı bulamadım" ifadelerini kullandı.

Şimdi Carrizo'nun, kendisini kiralayarak hata yaptığını Ajax'a göstermesi gerekiyor. Ancak kanat oyuncusu şu ana kadar Kopenhag'da da ciddi zorluklar yaşadı. Geçen ay antrenmana geç kaldığı için teknik direktör Bo Svensson tarafından kadro dışı bırakıldı.

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Carrizo, "Kasıtlı olarak yanlış bir şey yaptığım ya da eğlenmeye gittiğim için değildi. Kulübün takvimine yanlış bakmıştım. Bu tür şeyleri takip etmek için bir uygulama kullanıyoruz. Nasıl çalıştığını henüz tam anlamamıştım, bu yüzden sonraki haftanın saatini gördüm" diye açıkladı.

"Arjantin'de geç kalırsanız belki para cezası alırsınız ama yine de antrenmana katılırsınız. Avrupa'da ise durum farklı. Geç kaldım, antrenmandan gönderildim ve bunun maçlar açısından da sonuçları oldu. Ama elbette bundan ders çıkarmalıyım. Ulaşabileceğimi bildiğim seviyeye yeniden gelmemin uzun sürmeyeceğini düşünüyorum" diyerek iyimserliğini korudu.