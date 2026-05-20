Ajax'ta ani bir ayrılık mı yaklaşıyor? 'Dolberg için ilk kulüp talip oldu'

Danimarkalı Campo'nunÇarşamba öğleden sonra verdiği habere göre, FC Midtjylland, Ajax'ın forveti Kasper Dolberg'i kadrosuna katmayı umuyor. Bu durumda, Danimarkalı oyuncunun Ajax'taki ikinci dönemi bir yılla sınırlı kalabilir.

Amsterdam ekibinin yeni transferinin önümüzdeki yaz tekrar kapıyı arkasında kapatacağına dair söylentiler birkaç hafta önce de gündeme gelmişti. Algemeen Dagblad gazetesi, teknik direktör Jordi Cruijff'in Danimarkalı oyuncuya yeni bir kulüp arayabileceğini bildirdiğini yazmıştı.

28 yaşındaki forvet, bu yaz büyük bir heyecanla takıma katılmıştı. 56 kez milli formayı giyen oyuncu, Anderlecht'te Belçika liginde bol bol gol atmış ve Wout Weghorst ile rekabet etmesi bekleniyordu. Ajax, onun için 10 milyon euro ödemişti.

Ancak Danimarkalı oyuncunun performansı, özellikle istikrarsızlığı nedeniyle beklentilerin altında kaldı. Dolberg, 22 Eredivisie maçında sadece üç kez gol attı ve üç kez de asist yaptı.

Böylece Dolberg, birkaç hafta önceki PSV maçından sonra, Parool köşe yazarı Henk Spaan'ın da aralarında bulunduğu birçok kişiden övgüler almıştı. Spaan, "O zarif, hızlı, teknik yetenekli ve güçlü. Onun niteliklerini görmeyenler, futboldan pek anlamıyor" demişti.

Ajax'taki ilk döneminin ilk yıllarında olduğu gibi eski Dolberg'in ara sıra gösterdiği performanslara rağmen, forvetin gelecek sezon Johan Cruijff ArenA'da forma giymeyeceği ihtimali var. Campo, Midtjylland'ın Dolberg'e bir çıkış yolu sunmak istediğini ve "büyük ilgi" gösterdiğini bildiriyor.

Ancak bu kulüp Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdı – ligi ikinci sırada tamamladılar – bu nedenle Dolberg'i Avrupa Ligi'ne katılma umuduyla ikna etmek zorunda kaldılar. Midtjylland bu yıl da Avrupa Ligi'nde mücadele etti ve sekizinci turda Nottingham Forest'a elendi.