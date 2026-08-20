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Rian Rosendaal

Çeviri:

Ajax, Sutalo’yu gelecek yıl en fazla 15 milyon euroya satabilir

Transfers
Ajax

Ajax, De Telegraaf'ın perşembe günü bildirdiğine göre Josip Sutalo'nun gidiş transferine ilişkin evrak işlemlerini tamamladı. Lazio, 2,5 milyon euro olan maaşın tamamını üstlenecek ve Ajax'a 3 milyon euroluk kiralama bedeli ödeyecek.

Lazio ayrıca 7,5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu da aldı. Kolayca gerçekleştirilebilecek bonuslarla bu rakam 12 ila 15 milyon euro arasındaki bir tutara çıkabilir. Ajax ayrıca yüzde 10'luk bir sonraki satış payı konusunda anlaşma sağladı.

Gazeteci Gianluca Di Marzio, salı günü Roma ekibinin ilgisini zaten duyurmuştu. Transfer o günden bu yana hız kazanırken, anlaşma bir gün sonra şimdiden yakınlaştı. Bu arada Di Marzio, 3 milyon euroluk bir kiralama bedelinden de söz etmişti.

Sutalo, 2023 yazında dönemin sportif direktörü Sven Mislintat tarafından 22 milyon euro karşılığında Amsterdam'a getirilmişti. Stoper, Hollanda'da zorlu bir başlangıç yaptı ancak Francesco Farioli yönetiminde kendini toparladı.  

Hırvat savunmacı, Lazio'da eski takım arkadaşı Kenneth Taylor ile yeniden buluşacak. Taylor, yarım yıl önce 20 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

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Ajax, bu perşembe günü daha önce Ko Itakura'nın Borussia Mönchengladbach'a geri döndüğünü duyurmuştu. Haberlere göre Amsterdam ekibi, Japon oyuncunun satışından 5 milyon euro gelir elde edecek.

Sutalo ve Itakura'nın satışının ardından Aaron Bouwman, sağ ayaklı tek kalan stoper oldu. 

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