Ajax, Sean Steur’un Newcastle United’a transfer olmasının ardından Rayane Bounida’nın da kulüpten ayrılacağından endişe ediyor. Hugo Borst, De Oranjezomer’de böyle bir iddiada bulunuyor.

Bilindiği üzere Steur, Ajax'ın A takımında düzenli olarak forma giyme garantisi istiyordu, ancak teknik direktör Míchel ve teknik direktör yardımcısı Jordi Cruijff ona bu garantiyi veremediler. Bunun üzerine 18 yaşındaki yetenekli oyuncu ayrılmaya karar verdi.

Borst, diğer oyuncuların da Steur’un izinden gideceğini dışlamıyor. AD gazetesi köşe yazarı Borst’a göre, Cruijff şu anda özellikle kısa vadeli düşünüyor ve bu durum genç yeteneklerin gelişimine büyük ölçüde engel olabilir.

“Bana mesaj atan biri var ve o bu konuyu iyi bilir. Şöyle diyor: ‘Jordi hemen en iyi oyuncularla şampiyon olmak istiyor ve bu yüzden o çocuk, Sean Steur da ayrılıyor’,” diye anlatmaya başlıyor Borst.

“Bounida’nın da ayrılacağından korkuyorlar,” diye devam ediyor. “Çünkü genç oyuncular belki de hiç şans bulamayacaklar. Bu gerçekten yazık olur.”

Bounida, 2022 yazında Anderlecht’ten transfer edilerek Ajax’ta oynamaya başladı. Amsterdam kulübü adına çıktığı ilk 29 maçta, teknik yetenekli oyuncu 2 gol ve 9 asist kaydetti.

Bounida’nın Ajax ile sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor. Hollanda’nın rekor şampiyonu, bu sözleşmeyi yeniden müzakere ederek uzatmak istiyor.