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Ajax - Shelbourne maçı TV’de: karşılaşmayı canlı ve ücretsiz olarak buradan izleyin

Ajax - Shelbourne
Ajax
Shelbourne
Conference League Qualification

Ajax, perşembe akşamı Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Shelbourne FC ile karşı karşıya gelecek. Tamamen dolu Johan Cruijff ArenA’daki maçın başlama saati 20.00 ve karşılaşma televizyondan ve ücretsiz bir yayın üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Mücadele Ziggo Sport tarafından yayınlanacak. Ziggo aboneleri, Ajax’ın sahadaki performansını canlı izlemek için saat 20.00’den itibaren 14. kanala geçebilecek.

Ziggo aboneliği olmayan futbolseverlerin de Ajax - Shelbourne maçında hiçbir şeyi kaçırmasına gerek yok. Karşılaşma, Ziggo Sport Free üzerinden ücretsiz bir hesapla izlenebilecek.

Ziggo Sport Totaal abonelerinin karşılaşmayı takip etmek için birden fazla seçeneği bulunuyor. Maç, Ziggo’da 401. kanalda, KPN’de 233. kanalda ve Odido’da 160. kanalda izlenebilecek, ayrıca Ziggo Sport Totaal uygulaması da kullanılabilecek.

Ajax, FK Vojvodina’yı iki maç sonunda eleyerek üçüncü ön eleme turuna ikna edici bir şekilde yükseldi. Sırbistan ekibi hem ilk maçta hem de rövanşta 4-1 mağlup edildi ve Ajax toplamda 8-2’lik skorla tur atladı.

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Ajax
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Shelbourne
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Shelbourne, önceki turda Estonya’dan Nõmme Kalju FC’yi eledi. İrlanda temsilcisi iç sahadaki maçı 5-2 kazandı ve bu sayede rövanştaki 2-1’lik yenilgiye rağmen tur geçti.

Konuk ekip, ulusal ligde zorlu bir sezon geçiriyor ve şu anda beşinci sırada yer alıyor. Shelbourne ayrıca geçen hafta sonu alt sıralardaki Waterford’a 1-0 mağlup oldu.

Ajax teknik direktörü Míchel Sánchez, Shelbourne karşısında Marc ter Stegen, Julian Brandt ve Tolu Arokodare’den yararlanabilecek. Üç yeni transfer UEFA’ya zamanında bildirildi ve bu nedenle İrlanda temsilcisine karşı oynanacak ilk maçta forma giyebilecekler.

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