"Ajax, Shane Kluivert'in yanı sıra FC Barcelona'dan beş oyuncuyu daha izliyor"

Katalan gazetesi Sport'un haberine göre, Jordi Cruijff, Ajax'a takviye yapabilecek oyuncular arayışında Barça Atlètic'i de göz önünde bulunduruyor. Haberde ayrıca, FC Barcelona'da kadro dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan birkaç ismin adı geçiyor.

Kulüp gözlemcisi Lluís Miguelsanz'a göre Cruijff, kaleci Iñaki Peña (27), orta saha oyuncusu Marc Casadó (22) ve forvet Roony Bardghji (20) gibi isimlerin durumunu inceliyor. Ancak özellikle son ikisi Ajax için ulaşılmaz görünüyor.

Jofre Torrents (19), Guille Fernández (17) ve Shane Kluivert (18) ise kiralık olarak Amsterdam'a gelmesi daha gerçekçi görünen isimler.

Sonuncusu, 1995 yılında Ajax'a Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandıran eski golcü Patrick Kluivert'in en küçük oğlu.

Barcelona ve Ajax'ın halihazırda birçok oyuncu hakkında görüşme yaptığı söyleniyor. "Cruijff, La Masia'da yetişen oyuncuları çok iyi tanıyor ve açık bir tercihi var."

“Ajax, kanat oyuncusu Shane Kluivert'ten çok etkilenmiş durumda. Kulüp, onun Hollanda'da bir adım daha ileriye gidebileceğine ve ortama mükemmel bir şekilde uyum sağlayabileceğine inanıyor, ancak bu yaz kiralanıp kiralanmayacağı ya da Barcelona'nın onu kadroda tutmayı tercih edip etmeyeceği henüz belli değil,” diye yazıyor Miguelsanz.

Kluivert kısa süre önce Barcelona ile sözleşmesini iki sezon daha uzattı. Spotify Camp Nou'daki yeni sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam edecek.