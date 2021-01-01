Ajax, Sebastien Haller'in UEFA Avrupa Ligi'nde oynayamayacağını açıkladı

Ajax, 22,5 milyon avroya transfer ettiği Sebastien Haller'i UEFA Avrupa Ligi'nde oynatamayacak.

Hollanda Eredivisie ekibi Ajax, 22,5 milyon avroya transfer ettiği Sebastien Haller'i yönetimsel bir hata nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynatamayacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ocak ayında West Ham United'dan transfer edilen 26 yaşındaki santrfor, yönetim hatası sebebiyle UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilemedi.



UEFA nezdinde yapılan girişimlerden sonuç alınamayınca, Fildişi Sahilli oyuncunun sezonun geri kalanındaki Avrupa maçlarında forma giyemeyeceği kesinleşti.