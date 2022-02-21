Ajax, 2017'de kalp krizi geçirmesinin ardından ödenmesi gereken tazminat konusunda Abdelhak Nouri'nin ailesiyle anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Genç oyuncunun çektiği çile, futbol dünyasını şok etti ve komaya girdiği sırada birçok alacağından mahrum kaldı.

Nouri'nin ailesi, dostane bir anlaşma olduğu için Ajax ile 7.85 milyon euro karşılığında anlaşmaya vararak KNVB Tahkim Komitesi'ne iletilen yargılamaları sona erdirdi.

Ne söylendi?

Ajax CEO'su Edwin van der Sar, "Bir anlaşmaya varılmış olması güzel, böylece bir sonuca varabiliriz.

“Hepimiz, Abdelhak ve sevdiklerinin acılarının bitmediğini biliyoruz. Çok üzücü bir durum olmaya devam ediyor. Biz de Ajax olarak bunu hissediyoruz.

"Ailenin gece gündüz Abdelhak'la çok fazla sevgi ve dikkatle ilgilenme şeklini çok takdir ediyoruz. Onu ziyaret ettiğimde, aile tarafından oldukça misafirperver bir şekilde karşılanıyorum.

“Bu, diğer Ajax'taki meslektaşları için de geçerli bir durum ve bundan dolayı onlara teşekkür ediyoruz.

"Ajax ve Nouri ailesi arasındaki bağ her zaman devam edecek. Sadece ailenin her yıl akademimizin en büyük genç yeteneklerine dağıttığı Abdelhak Nouri Kupası’ndan dolayı değil.

“Ayrıca, 34 numarayı Nouri'ye verme kararı aldık.

"Ajax'ta, Nouri ailesi ve Ajax birlikte bir istisna yapmadıkça 34 sayısı bir daha asla kullanılmayacak. Abdelhak'ın soyunma odasındaki fotoğrafı, Johan’ın yanındaki Ajax Fanshop'a yerleştirilecek.

“Bunu, son yıllarda statta özenle koruduk ve şimdi herkesin erişebileceği güzel bir yer vereceğiz” dedi.

Abdelhak'ın babası Muhammed Nuri ise şu açıklamayı yaptı:

"Son birkaç yıl oğlumuzun bakımıyla geçti. Tüm zor anlara ek olarak, bu aynı zamanda bize çok fazla şey verdi.

“Bizim için değerli şeyler oldu. Birçok insan için Abdelhak'ın birlikteliği ve kardeşliği temsil ettiğinin farkındayız, ki bu bizim için çok rahatlatıcı oldu.

"Ajax'ın katılımı ve bağlılığı tüm o yıllarda son derece önemliydi. Ajax, Abdelhak'ın en genç yıllarından beri hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Kulüp içindeki insanlarla ve sadık taraftarlarla olan bağı çok önemsiyoruz.

"Sorumluluk ve sonuçları hakkındaki tartışmanın geçmişte kalması ve birlikte ileriye bakabilmemiz güzel. Böylece, esas olarak Abdelhak Nouri Vakfı ile yaptığımız büyük planlara odaklanacağız.

“Ajax ile birlikte Abdelhak'ın oradaki öneminin de hakkını vermek istiyoruz. Yakın gelecekte vakfı ve planları açıklayacağız.”

Ne oldu?

Nouri'nin 2017 yılında Ajax ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında kalbinin durması, kendisine yetersiz tıbbi bakım sağlandığı sonucuna varan Ajax tarafından soruşturuldu.

Eski orta saha oyuncusunu hızlı bir şekilde hayata döndürülememesi, kalıcı ve geniş beyin hasarına sebep oldu.

Bu soruşturmanın sonuçları, Nouri'nin ailesini Ajax'a dava açmaya sevk etti, ancak bu konu şimdi mahkeme dışında halledildi.

Nouri, sahada geçirdiği kalp krizinin ardından 2 yıl 9 ay komada kaldı.

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