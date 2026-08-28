Ajax, “rekor hızla” harekete geçerek teknik direktör Míchel Sánchez’e büyük bir müjde verdi

Ajax’ın yeni transferi Viktor Tsygankov, pazar günü Telstar ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyebilecek. De Telegraaf’a göre Amsterdam ekibi, Ukraynalı yeni transferinin çalışma iznini “rekor sürede” aldı.

Tsygankov ancak perşembe günü Johan Cruijff ArenA’da tanıtılmıştı. Bu nedenle Girona’dan gelen sağ kanadın pazar günü Velsen-Zuid’deki BUKO Stadı’nda yeteneklerini sergileyip sergileyemeyeceği büyük soru işaretiydi.

De Telegraaf, bunu Ajax adına bir “iyi haber” olarak nitelendiriyor. Zira teknik direktör Míchel Sánchez, Tsygankov’un en erken gelecek pazar günü forma giyebileceğini düşünüyordu. Ajax o gün sahasında son şampiyon PSV ile karşılaşacak.

Tsygankov, cuma günü Ajax’taki ilk antrenmanına çıktı. 28 yaşındaki sol ayağını kullanan oyuncunun pazar günü doğrudan maç kadrosunda yer alıp almayacağına Míchel, oyuncunun fiziksel durumuna göre karar verecek.



