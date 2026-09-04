Ajax, PSV ve Feyenoord’un ardından dördüncü Eredivisie kulübü de lig şampiyonluğu için gidiyor

AZ, sezona Johan Cruijff Schaal zaferi ve Eredivisie’deki ilk dört maçından çıkardığı on iki puanla muhteşem bir başlangıç yaptı. Pek de şaşırtıcı olmayacak şekilde Leeroy Echteld, perşembe günü ESPN tarafından ağustos ayının Teknik Direktörü seçildi. 57 yaşındaki Amsterdamlı çalıştırıcı daha fazlasını istiyor ve hedeflerinin doğrudan lig şampiyonluğu olduğunu söylüyor.

Johan Cruijff Schaal mücadelesinde PSV karşısında alınan 0-4’lük galibiyetin ardından Eredivisie’de sırasıyla ADO Den Haag (2-0), FC Utrecht (1-4), Fortuna Sittard (0-2) ve Go Ahead Eagles (5-2) mağlup edildi. Böylece AZ, bu sezon şu ana kadar puan kaybetmeyen tek Eredivisie takımı konumunda.

“Evet, bakın, mümkün olduğunca uzun süre yarışın içinde kalmak istersiniz. Şu anda lider durumdaysanız, elbette sezonu da lider bitirmek istersiniz” diyen Echteld’e, röportajı yapan Kenneth Perez açık şekilde hedefin şampiyonluk olup olmadığını soruyor. “Öyle görünüyor. Giderek daha istikrarlı hâle gelmemiz güzel olur. Bunu her maçta gösterebilmek güzel olur.”

“Kazanmanız gereken maçları da kazanmanız gerekir” diye devam etti Echteld. “Bunu onlarla başarabilecek noktaya gelirsem ve onlar da buna kendileri inanmaya başlarsa, yani sadece benim deliler gibi inanmam değil de hepsi benimle birlikte buna inanırsa, o zaman elimizde mümkün olduğunca ileri gitmek için gerçekten iyi bir kadro var demektir.”

“Ve bunu başarırsanız, işin özeti de bu zaten, son bölümde hâlâ yarışın içindeyseniz, o zaman nasıl gelişeceğini bilemezsiniz, değil mi? Bitime yedi, sekiz maç kala hâlâ işin içindeyseniz, o zaman bütün maçlar final olur. Güzel olurdu.”

“Bir noktadan sonra bunu dile de getirebilmelisiniz. ‘Lideriz diye bunu söylemeyeceğim’ demeyeceğim. Bu benim karakterimde yok. Ama hepimizin de buna böyle yaklaşması gerekiyor. Sabah ekibime de bunun kendiliğinden olmayacağını söyledim.”

“Ama her yerde biraz daha fazlasını yapmaya çalışırsanız, bunun mümkün olduğu hissini daha da güçlendirirsiniz. Eredivisie’de etrafıma ve kendi kadromuza baktığımda şunu düşünüyorum: ‘Evet, tamam. Haydi gelin!’ Elbette birkaç kez ağır darbeler de alacağız, olsun.”

“Üzerimize de bazı şeyler gelecektir, bu da sorun değil. Ama böyle bir kadroyla bir noktadan sonra şampiyonluk için oynamanız gerekir, evet” diyerek sözlerini tamamladı Echteld. AZ, pazar günü Friesland’da sc Heerenveen ile karşılaşacak. Echteld, HFC Haarlem’den transfer olduktan sonra 1992 ile 1997 yılları arasında burada beş yıl forma giymişti.

Lig şampiyonluğu yarışında AZ’nin normal şartlarda geleneksel ilk üçlü PSV, Ajax ve Feyenoord ile mücadele etmesi bekleniyor. Feyenoord Teknik Direktörü Dévy Rigaux ise şampiyonluk hedefini hiçbir zaman açıkça dile getirmediğini vurgulayarak beklentileri bir miktar frenledi. “Ama elimizdeki takıma çok güveniyorum.”