Ajax, PSV ve Feyenoord, LaLiga'nın pahalı yıldızı için rekabete girdi

FR12.nl ve Mounir Boualin’in Cuma günü bildirdiğine göre, Ajax, PSV ve Feyenoord Álvaro Rodríguez ile ilgileniyor. Rodríguez, Real Madrid’in altyapısından yetişti ve şu anda Elche CF’de büyük ses getiriyor.

FR12'ye göre Feyenoord, Rodríguez'i Ayase Ueda'nın ideal yedeği olarak görüyor. VriendenLoterij Eredivisie'nin gol kralı, Feyenoord'dan ayrılmaya çok yakın.

Aynı kaynak, Ajax'ın da 21 yaşındaki forvetle ilgili gelişmeleri takip ettiğini bildirdi. Wout Weghorst'un sözleşmesi sona eriyor ve Kasper Dolberg'in de bu yaz ayrılma ihtimali yüksek.

Boualin, Cuma sabahı PSV'nin de Uruguaylı oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini bildirdi. Elche'nin forvet için 15 ila 20 milyon euro arasında bir bedel talep ettiğini biliyor.

PSV, bu yaz Ricardo Pepi'nin satışından muhtemelen on milyonlarca euro kazanacak ve ardından bir yedek arayışını yoğunlaştırmak istiyor.

Rodríguez bu sezon Elche formasıyla 32 lig maçına çıktı. Bu maçlarda altı gol attı ve beş asist yaptı.