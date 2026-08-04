Ajax, Paris Saint-Germain’in Mika Godts için yaptığı ilk teklifi kesin bir dille geri çevirdi; De Telegraaf bunu duyurdu. Fransa şampiyonu 40 milyon euro artı 5 milyon euro bonus teklif etti, ancak Ajax bunu çok yetersiz buluyor.

PSG, pazartesi günü teklifini Jordi Cruijff’e e-postayla iletti, ancak Cruijff bundan hiç etkilenmedi. De Telegraaf daha önce de Ajax’ın hücum oyuncusu için en az 60 milyon euro talep ettiğini bildirmişti.

Amsterdam kulübüne göre taraflar arasındaki fark hâlâ çok büyük. Cruijff karşı teklif bile yapmadı ve öneriyi kesin bir dille geri çevirdi. Ajax şu an için Godts konusunda pazarlık yapmayı reddediyor.

PSG bu hafta yeni bir teklif yapıp yapmayacağını değerlendirmek zorunda kalacak. Fransa’da Godts’un, geçen hafta bonservisine 50 milyon euro ödenen Agnes Akliouche’tan daha değerli olmadığı düşünülüyor.

Godts ise PSG ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Belçikalı hücum oyuncusu için 2031 yılının ortasına kadar sürecek bir sözleşme hazır.