Ajax, Paris Saint-Germain'in Mika Godts için yaptığı ilk teklifi net bir şekilde geri çevirdi; De Telegraaf'ın haberine göre. Fransız şampiyon, 40 milyon euro artı 5 milyon euro bonus teklif etti, ancak Ajax bunu çok yetersiz buluyor.

PSG pazartesi günü teklifini Jordi Cruijff'a e-postayla iletti, ancak Cruijff bundan hiç etkilenmedi. De Telegraaf daha önce de Ajax'ın hücum oyuncusu için en az 60 milyon euro talep ettiğini yazmıştı.

Amsterdam ekibine göre taraflar arasındaki fark şu anda hâlâ çok büyük. Cruijff karşı teklif bile yapmadı ve teklifi net bir şekilde geri çevirdi. Ajax, şu aşamada Godts için pazarlık yapmayı reddediyor.

PSG'nin bu hafta yeni bir teklif konusunda değerlendirme yapması gerekecek. Fransa'da Godts'un, geçen hafta bonservisine 50 milyon euro ödenen Maghnes Akliouche'dan daha değerli olmadığı düşünülüyor.

Godts ise PSG ile kişisel şartlarda şimdiden anlaşmaya vardı. Belçikalı hücum oyuncusu için 2031 yılının ortasına kadar sürecek bir sözleşme hazır bekliyor.