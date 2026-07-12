Ajax, piyasa değeri 20 milyon avro olan Brezilyalı forvet için görüşmelere başladı

Ajax, Azzedine Ounahi’nin yanı sıra bir başka dikkat çekici transfer hedefi daha gözüne kestirmiş durumda. Fabrizio Romano’ya göre, Amsterdam ekibi forvet Marcos Leonardo’nun transferi için çalışıyor.

23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu şu anda Al Hilal ile sözleşmeli. Geçen sezon ligde oynadığı otuz maçta on altı gol attı.

Romano’ya göre, Ajax ile Leonardo’nun menajeri arasında ilk görüşmeler çoktan gerçekleşti. Transfer uzmanı ayrıca, forvetin bu yaz her halükarda Al Hilal’den ayrılacağını belirtiyor.

Leonardo’ya olan ilgisiyle Ajax, tıpkı Ounahi’de olduğu gibi, piyasa değeri yüksek bir oyuncuya odaklanıyor. Transfermarkt, Brezilyalı oyuncunun değerini 20 milyon euro olarak tahmin ediyor. Aynı web sitesine göre Ounahi’nin piyasa değeri 10 milyon euro, ancak sözleşmesinde 25 milyon euro’luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

Daha önce çeşitli İtalyan gazeteciler, Ajax’ın Leonardo’ya ilgi duyduğunu bildirmişti. Romano, Pazar sabahı bu haberleri doğruladı ve ilk temasların kurulduğunu da ekledi.

Ajax, forvet hattını güçlendirmek için acil bir arayış içinde. Wout Weghorst, FC Twente’ye transfer oldu ve kulüp, Kasper Dolberg’in ayrılmasına da karşı çıkmayacak gibi görünüyor. Bu nedenle Don-Angelo Konadu, şu anda kadroda kalan tek merkez forvet.

Leonardo, 2024 yılında 20 milyon euro karşılığında Santos’tan Benfica’ya transfer olmuştu. Ancak sadece yarım yıl sonra Portekiz’den ayrıldı: Al Hilal, transferi için yaklaşık 40 milyon euro ödedi.