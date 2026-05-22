De Telegraaf'tan Mike Verweij'in bildirdiğine göre, Ajax ile FC Utrecht arasındaki play-off finali Pazar günü saat 12:15'te oynanacak.

Willem II, cuma günü yaptığı açıklamada, taraftarların cumartesi günü Volendam'a gidip, yükselme ve düşme play-off'larının finalini izleyebileceklerini duyurdu. Verweij, De Telegraaf adına yazdığı yazıda, "Bu karar, KNVB, ilgili tüm kulüpler ve Edam-Volendam belediyesinin yerel üçlüsü arasında yapılan görüşmelerin sonucunda alındı" dedi.

Bu karar nedeniyle Volendam'daki final maçının başlama saati değiştirildi. Maçın başlangıcı başlangıçta 20:00 olarak planlanmıştı, ancak 16:30'a çekildi. Tüm bunlar, Kras Stadyumu ve çevresindeki durumu daha iyi kontrol edilebilir hale getirmek için yapıldı.

Aynı niyet daha sonra Ajax ile FC Utrecht arasında oynanacak Avrupa futbolu play-off finali için de dile getirildi. "Amaç, Utrecht taraftarlarının da bu maça katılabilmesidir, ancak bu konuda henüz kesin bir karar verilmemiştir. O maç da öne alınacaktır," diye yazmıştı Verweij Cuma günü. Artık top kesin olarak 12:15'te yuvarlanacak.