Ajax oyuncusu, 22 Kasım'dan bu yana ilk kez FC Twente karşısında sürpriz bir şekilde ilk 11'de yer aldı

Ajax, Cumartesi günü Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren rakibi John van den Brom yönetimindeki zorlu FC Twente ile karşı karşıya gelecek. Óscar García, ev sahibi takımın ilk on birini açıkladı. Ajax kadrosundaki en dikkat çeken isim, 22 Kasım'dan bu yana ilk kez ilk on birde yer alan Oliver Edvardsen.

Maarten Paes, Vriendenloterij Eredivisie'de ikinci sıraya yerleşmek için puana çok ihtiyacı olan Ajax'ın kalesini koruyacak. Anton Gaaei, Johan Cruijff ArenA'da sağ bek olarak maça başlayacak, sol tarafta ise Lucas Rosa yer alacak. Takehiro Tomiyasu, Feyenoord maçında sakatlandı ve Japonya'nın hazırlık maçlarını kaçırdı. O, maç kadrosunda yer almıyor.

Josip Sutalo ve Youri Baas, Tukkers karşısında merkez savunma ikilisini oluşturuyor. Ko Itakura, Ajax'ın A kadrosuyla tekrar antrenmanlara başladı, ancak İspanyol teknik direktörün ilk 11'inde yer almak için biraz daha beklemesi gerekiyor. Japon oyuncu yedek kulübesinde yer alıyor.

Youri Regeer hamstring sakatlığından tam olarak iyileşmediği için Jorthy Mokio orta sahada ilk 11'de yer alacak. Sean Steur sol kanatta başlayacak ve Steven Berghuis Amsterdam ekibinin orta sahasında 10 numara olacak. Davy Klaassen dizinden şikayetçi ve kadroda yer almıyor.

Wout Weghorst, ev sahibi takımın forvetinde Kasper Dolberg'in yerine tercih edildi. Edvardsen, sağ kanatta García'nın güvenini sürpriz bir şekilde kazandı. Mika Godts, Ajax hücumunun sol kanadında yer alıyor.

Ajax kadrosu: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Mokio, Berghuis, Steur; Edvardsen, Weghorst, Godts.

FC Twente kadrosu: Unnerstall; Van Rooij, Lemkin, Nijstad, D. Rots; Zerrouki, Hlynsson, Van den Belt; D. Rots, Lammers, Ørjasæter.