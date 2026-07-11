Ajax oyuncuları, Larnaca ile oynanan maçtaki tuhaf hareketi nedeniyle Steven Berghuis’e toplu olarak tepki gösteriyor

Steven Berghuis ortalığı karıştırdı. Ajax’ın forveti, Cuma akşamı AEK Larnaca ile oynanan hazırlık maçında (1-0) o kadar çirkin bir faul yaptı ki, Ajax’ın kulüp kanalındaki yorumcu bile şok oldu.

Ajax, Cuma akşamı Kıbrıs ekibi Larnaca’yı hiç zorlanmadan mağlup etti. Amsterdam ekibi çok sayıda gol fırsatını kaçırdı ve bu nedenle maçı “sadece” 1-0 kazandı.

Maçın tek golü 84. dakikada oyuna sonradan giren Abdellah Ouazzane tarafından atıldı. Orta saha oyuncusu zor bir açıdan kalecinin altından şutunu gönderdi ve böylece maçın kahramanı oldu.

Ancak maçın ardından internette daha çok Berghuis hakkında konuşuldu. Kaptanlık pazubandını takan oyuncu, ilk yarıda sert bir müdahaleyle sınırları oldukça aştı.

Görüntülerde Berghuis’in rakibin ceza sahası sınırında topu kaybettiği, ardından sert bir müdahaleye giriştiği görülüyor. Ajax TV yorumcusu, “Aah, Berghuis. Dikkat et dostum!” diyor.

X platformunda bu müdahalenin görüntüleri şimdiden 100.000 kez izlendi. Yorumlardan birkaçı şöyle: “Tam bir deli,” diyor Amsterdam kulübünün bir taraftarı. Bir başkası ise “Onun adına çok utanıyorum,” diye yorum yapıyor. Ayrıca birisi de onu tam bir aptal olarak nitelendiriyor.







