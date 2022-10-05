Ajax oyuncuları, 1-6'lık hezimet sonrası Napoli ile forma değiştirmeyi reddetti

Luciano Spalletti ve ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaparken son 16 kapısını da sonuna kadar araladı.

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'ye 6-1 kaybettikleri acı verici yenilginin ardından açıkça bir hezimete uğradı.

Maçtan sonra Ajax oyuncuları, rakip takımla forma değişimini reddetti.

Kim Min Jae'nin formasını giydiği İtalyan ekibi, dün gece Johan Cruyff Arena'da formunun zirvesindeydi.

Sezona patlayıcı bir şekilde girdikten sonra Amsterdam'da da baskın bir oyunla galip geldiler.

Luciano Spalletti ve ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaparken son 16 kapısını da sonuna kadar araladı.

Ne yaşandı?

CalcioNapoli24 tarafından verilen habere göre; Napoli ekibinin bir üyesi, Şampiyonlar Ligi maçından sonra olağan bir jest olarak maçtan sonra Ajax soyunma odasına forma değiştirmek için gitti, ancak teklif reddedildi.

Ajax forması giyen oyuncu başlangıçta teklifi kabul etti, kısa bir süre soyunma odasına gitti ve ardından formaları elinde tutarak geri döndü. Napoli oyuncusuna takım arkadaşlarının bu hareketi kabul etmediğini bildirdi.

Reddetme, taraftarları önünde böylesine utanç verici bir yenilgiden sonra Hollanda ekibinin üzüntüsünün açık bir işaretiydi ve Amsterdam'daki olumsuz akşam böylece kapanmış oldu.