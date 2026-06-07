Ajax, Óscar García'ya baş antrenörlük görevini kaçırmasının ardından yeni bir görev teklif etti

García, Şubat ayında Jong Ajax'ın baş antrenörü olarak göreve getirildi ve 2027 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Fred Grim'in geçici antrenörlük görevinden alınmasının ardından, García çok kısa sürede Ajax'ın A takımına terfi etti.

Amsterdamlılar, İspanyol teknik adamı önümüzdeki sezon yine Jong Ajax'ın teknik direktörü yapmayı planlıyor. Kulüp, onun genç takımdaki kısa döneminden memnun. Şimdi top García'da; yeni bir dönem için hazır olup olmadığını belirlemesi gerekiyor.

VI'ya göre teknik direktör, Ajax'ta kendini çok takdir edilmiş hissediyor ve Jong Ajax'taki döneminden memnun kaldı. "Bu nedenle Ajax, García'nın önümüzdeki sezon da ekibiyle birlikte Keuken Kampioen Divisie'de Jong Ajax'ın başına geçeceğinden emin," diye yazıyor.

García daha önce Ajax'ın baş antrenörü olarak kalmak istediğini belirtmişti. Kendisini uzun süre Hollanda'da çalışırken görüyordu. "Kariyerimin geri kalanını burada geçirmek isterim" demişti o zamanlar bir basın toplantısında.

Geçen hafta Ajax, Míchel'i yeni baş antrenör olarak tanıttı. İspanyol teknik adam iki yıllık bir sözleşme imzaladı, bu nedenle García'nın Ajax'ta baş antrenör olarak daha uzun süre kalması söz konusu değil.

İspanyol teknik direktör, Ajax 1'de on maçta takımın başında yer aldı. Bu maçlarda beş galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Onun liderliğinde, zorlu bir sezonun ardından play-off'lar yoluyla Conference League ön eleme turuna ulaşıldı.