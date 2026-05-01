Ajax orta saha oyuncusu Mokio, başka bir ülkeye transfer olacağına dair haberlere anında tepki gösterdi

Belçikalı transfer muhabiri Sacha Tavolieri, Cuma günü yaptığı açıklamada Jorthy Mokio'nun Belçika'yı bırakıp Kongo milli takımında kariyerine devam etmek istediğini belirtti. Ancak Ajax'ın orta saha oyuncusuna göre, başka bir ülkeye geçiş konusunda işler o kadar da aceleye getirilmiyor.

Mokio, De Telegraaf'tan kulüp gözlemcisi Mike Verweij ile yaptığı görüşmede, "Henüz kesin bir karar vermedim ve mevcut sezon bitmeden de vermeyeceğim" dedi.

Mokio, Mart 2025'te Belçika milli takımında iki dakika forma giydi. Ardından bu yetenekli oyuncu, çoğunlukla Belçika Genç Milli Takımı adına uluslararası maçlarda forma giydi ve U17 Dünya Kupası'nda yer aldı.

Genç Ajax oyuncusu (18), en erken 2028'de Kongo forması giyebilecek, bu da yaklaşan Dünya Kupası'na katılımını zaten imkansız kılıyor. Asıl ülke için son uluslararası maçtan (resmi bir turnuvada) bu yana en az üç yıl geçmiş olması gerekiyor. Ayrıca, oyuncu ilk ülkesi adına en fazla üç uluslararası maç (hazırlık maçları dahil) oynamış olmalıdır. Son olarak, oyuncu ilk ülkesi adına oynadığı uluslararası maçlar sırasında 21 yaşından büyük olmamalıdır.

Belçika Futbol Federasyonu (KBVB) ise Mokio'nun tereddütlerinden haberdar. Federasyon, önümüzdeki haftalarda Ajax'ın orta saha oyuncusuyla görüşmek istiyor, ancak Afrika ülkelerinde bazen olduğu gibi herhangi bir mali taahhütte bulunulmayacak.

Tavolieri'ye göre Mokio, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmayı ve kesin olarak Kongo forması giymeyi çok istiyor. Ancak şu anda görüldüğü üzere, karar henüz kesinleşmiş değil.