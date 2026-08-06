Ajax, Noah Adedeji-Sternberg transferi için süreci hızlandırmayı düşünüyor. KRC Genk’in 21 yaşındaki kanat oyuncusu, transfer muhabiri Sacha Tavolieri’ye göre Paris Saint-Germain’in ciddi şekilde ilgilendiği Mika Godts’un olası halefi olarak yeniden gündemde.

Adedeji-Sternberg’in ilk etapta Club Brugge’e gitmesi bekleniyordu, ancak Belçika’nın dev kulübü bu arada başka bir kanat forvetini tercih etti. Mavi-Siyahlılar, Jan Virgili’nin transferi konusunda RCD Mallorca ile anlaşmaya vardı ve böylece Genkli oyuncu için yarıştan çekildi.

Club Brugge’ün 20 yaşındaki İspanyol için yaklaşık 12 milyon euro ödeyeceği bildiriliyor. Virgili, sağlık kontrolü için Belçika’ya gidiyor ve ardından Jan Breydel Stadyumu’nda 2030 ortasına kadar sürecek bir sözleşmeye imza atabilir.

Bu gelişmeyle birlikte Ajax’ın Adedeji-Sternberg için hamle yapmasının önü daha da açıldı. Tavolieri, Amsterdam ekibinin ilgisi hakkında “Takip edilmesi gereken biri” ifadelerini kullanırken, Hollandalı dev daha önce de çok süratli Belçikalı oyuncuyla anılmıştı.

Genk’in Adedeji-Sternberg için yaklaşık 10 milyon euro talep ettiği öne sürülüyor. Belçikalı oyuncu geçen sezon 37 resmi maçta forma giydi, bir gol attı ve üç asist yaptı.

Adedeji-Sternberg hem sol hem de sağ kanatta oynayabiliyor. Bu yönüyle, Godts’un gerçekten Paris’e gitmesi halinde Ajax’ın aradığı hücumcu profiline uyuyor.

De Telegraaf’a göre PSG, Godts için 50 ila 55 milyon euro arasında artırılmış bir teklif hazırlıyor. İlk olarak sunulan 40 milyon euro artı 5 milyon euro bonus içeren teklif, Ajax tarafından net bir şekilde reddedildi.

Ajax’ın yaklaşık 60 ila 65 milyon euro bonservis bedeli hedeflediği belirtiliyor. Amsterdam temsilcisi, görüşmelerden maksimum verimi almak için Portekizli yıldız menajer Jorge Mendes’in yardımını devreye soktu.

Godts’un, PSG ile 2031 veya 2032 ortasına kadar sürecek bir sözleşme konusunda kişisel olarak zaten anlaşma sağladığı belirtiliyor. Adedeji-Sternberg’in yanı sıra Noa Lang’ın da olası alternatiflerden biri olduğu ifade ediliyor, ancak Napoli’nin hücum oyuncusu yaklaşık 25 milyon euroluk fiyat etiketiyle çok daha pahalı.