Ajax, nefes kesen penaltı atışları serisinin ardından Conference League ön eleme turlarına yükseldi

Ajax, Pazar öğleden sonra FC Utrecht'i mağlup ederek Conference League'in ikinci ön eleme turuna yükseldi. Play-off finalinde uzatmalar ve hatta penaltı atışları gerekti, ancak sonunda Amsterdam ekibi galip geldi. Maarten Paes, iki penaltıyı kurtararak kahraman oldu.

Ajax'ta Kasper Dolberg yine hücumun en ön saflarında yer aldı. Teknik direktör Óscar García, Wout Weghorst'u ve Sean Steur'u kadroya almamayı tercih etti. İspanyol teknik adam, ESPN'e verdiği demeçte ikilinin fiziksel durumu hakkında "İlk yarıda risk almaya gücümüz yetmez" dedi. Utrecht'te ise Siebe Horemans, sakatlanan Alonzo Engwanda'nın yerini aldı.

Maçın henüz iki dakikası dolmamıştı ki Ajax büyük bir tehlikeyi atlattı. Jorthy Mokio, Horemans'ın vuruşunu çizgiden çıkardı, ardından Mike van der Hoorn tamamen boş pozisyonda kafayı yan direğe attı. Buna karşılık Steven Berghuis'un uzak mesafeden attığı serbest vuruş da hedefi bulamadı.

Bunun dışında ilk yarı kesinlikle kayda değer değildi. Her iki takım da neredeyse hiç pozisyon yaratamadı ve özellikle hakem Allard Lindhout'a yönelik hayal kırıklığı havası hakimdi. Ancak ikinci yarıda Ajax uyanmış gibiydi.

Çok geçmeden Aaron Bouwman açılış golüne çok yaklaştı. Kafası Vasilios Barkas tarafından ustaca kurtarıldı ve Mokio'nun rebound şansı Youri Regeer'in talihsiz bir dokunuşuyla elinden kaçtı. Çok geçmeden yine golü kaçırdı: Mokio, iyi düşünülmüş bir vuruşla topu üst direğin altına çarptı.

Bu, sol ayağını kullanan oyuncunun son hareketi oldu, çünkü 53. dakikada sakatlık nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kaldı. Amsterdam ekibinin golü havada asılı kalmaya devam etti; Regeer, Steur ve Berghuis büyük fırsatlar yakaladı, ancak Utrecht direndi.

Ajax'ın baskısı ikinci yarının ortasındaki su molasına kadar sürdü. Ardından Utrecht kendi kalesinden biraz daha uzaklaştı ve Amsterdam ekibi tamamen geriye çekildi. Haller tehlikeli pozisyonlar yarattı, ancak başka gol atılamadı. Böylece maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda Ajax'ın farkı yaratması uzun sürmedi. Bir serbest vuruştan top Davy Klaassen'in ayaklarının önüne düştü, o da hiç tereddüt etmeden sol ayağıyla topu güzelce ağlara gönderdi. Ajax rahatlamıştı, ancak uzatmaların ikinci yarısına girer girmez bir darbe aldı.

Mike van der Hoorn ekstra forvet olarak oyuna girdi ve bu hamle hemen etkisini gösterdi. Zechiël, seken topu tek vuruşta güzel bir şekilde ağlara gönderdi: 1-1. Maçı penaltılar belirleyecekti. Penaltıları en iyi şekilde kullanan taraf Ajax oldu ve kaleci Paes mutlak kahraman olarak öne çıktı.