Ajax, Naci Ünüvar ile profesyonel sözleşme imzaladı

Ajax, 15 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı futbolcu Naci Ünüvar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

1. Futbol Ligi'nde şampiyon olan , 2003 doğumlu Türk asıllı Hollandalı futbolcu Naci Ünüvar ile profesyonel sözleşme imzaladı.

>>> Yeni De Jong'lar, yeni De Ligt'ler: Ajax'ın gelecek vadeden 10 genç futbolcusu

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, genç orta saha oyuncusu ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Naci Ünüvar, 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda'nın finalde İtalya'yı 4-2 yenerek şampiyon olduğu maçta bir gol atmıştı.

Naci Ünüvar'ın kariyer istatistiklerine ulaşmak için tıklayın!